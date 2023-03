Antioxidanţii din hibiscus pot contribui la combaterea obezităţii

Antioxidanţii din hibiscus deţin proprietăţi anti-obezitate care pot contribui la găsirea unor alternative alimentare la medicamentele actuale prescrise pentru ţinerea sub control a greutăţii corporale, potrivit unui studiu coordonat de Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), informează agenţia de presă Xinhua.

Studiul, publicat în International Journal of Food Science and Technology în decembrie 2022, a cercetat felul în care compuşii antioxidanţi (extracte fenolice) şi acizii organici (acid hidroxicitric) obţinuţi din Hibiscus sabdariffa, o varietate rezistentă de hibiscus, pot să inhibe formarea celulelor adipoase.

În timp ce celulele tratate doar cu acid hidroxicitric nu au prezentat modificări ale conţinutului de grăsime din adipocite, extractele fenolice au putut să reducă acumulările de lipide cu aproximativ 95% în celulele stem derivate din ţesut adipos uman.

"Aceşti compuşi fenolici sunt obţinuţi din plante şi pot fi consumaţi de oameni, de aceea ar trebui să existe puţine efecte secundar sau chiar deloc", a declarat coordonatoarea studiului, Manisha Singh, care urmează studii de doctorat la RMIT.

Potrivit unui comunicat publicat de universitatea australiană, consumul excesiv de lipide poate duce la formarea de celule adipoase, denumite adipocite, care au un rol vital în reglementarea energiei organismului şi a glicemiei. Dacă aportul energetic depăşeşte consumul, acest fapt poate să ducă la creşterea atât a mărimii, cât şi a numărului de celule adipoase, contribuind la instalarea obezităţii.

"Extractele fenolice din hibiscus pot contribui la crearea unui produs alimentar sănătos, care să fie eficient atunci când interferează cu formarea de celule adipoase, dar care poate să şi ocolească efectele secundare negative ale unora dintre medicamentele actuale", a declarat Benu Adhikari, coautor al studiului şi profesor la RMIT.

În etapa viitoare, echipa de la universitatea australiană intenţionează să încapsuleze extractele fenolice pentru a le folosi în produse alimentare sănătoase, deoarece autorii studiului sunt de părere că extractele pot fi transformate în particule mici şi utilizate la prepararea unor băuturi răcoritoare. (sursa Agerpres)