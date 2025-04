Automatele de telemedicină – soluţia high-tech pentru criza medicală din zonele rurale

În faţa unei crize tot mai acute de personal medical în regiunile rurale sau izolate, multe state europene explorează soluţii alternative pentru a asigura accesul populaţiei la consultaţii medicale de bază. Franţa se numără printre pionierii unei metode inovatoare care îmbină tehnologia cu intervenţia umană: automatele de telemedicină, instalate în farmacii, primării sau, mai recent, în magazinele de optică.

Aceste dispozitive permit pacienţilor să se consulte de la distanţă cu medici reali, printr-un sistem integrat care oferă ghidare în timp real şi acces la echipamente medicale esenţiale – termometru, tensiometru, otoscop, stetoscop, oximetru sau dermatoscop. Soluţia a fost dezvoltată de compania franceză Medadom, fondată în 2017, care a implementat deja o reţea extinsă de astfel de automate în zonele cu acces limitat la servicii medicale.

Consultaţia începe cu completarea unui chestionar introductiv, după care pacientul este preluat online de un medic, care îl asistă în utilizarea echipamentelor. Datele colectate sunt transmise instant, iar medicul poate recomanda investigaţii suplimentare sau emite reţete. În cazul în care apar valori anormale, acestea sunt semnalate vizual, permiţând intervenţia personalului local (farmacist, funcţionar din primărie) şi igienizarea imediată a aparatului.

Procesul este rapid şi eficient: pacientul introduce cardul de sănătate, iar toate informaţiile sunt stocate în dosarul electronic. Consultaţia costă 25 de euro, dintre care 7,50 pot fi decontaţi prin asigurarea privată. Accesul este reglementat – minorii sub 16 ani trebuie însoţiţi, iar copiii sub 3 ani nu pot folosi sistemul.

Până acum, în Franţa au fost instalate aproximativ 5.000 de astfel de automate, în special în zone slab deservite medical. Autorităţile le plasează inclusiv în primării din comune unde nu mai există farmacii, pentru a menţine un minim de acces la îngrijiri. Timpul mediu de aşteptare este sub 45 de minute.

Medadom oferă trei variante: un automat mobil, o cabină de consultaţie pentru intimitate sporită şi o consolă compactă care poate fi amplasată pe un birou. Recent, proiectul a fost extins şi în domeniul opticii, pentru a reduce timpii de aşteptare la consultaţiile oftalmologice. În parteneriat cu reţele precum Optic 2000, Krys sau Alain Afflelou, compania îşi propune să doteze peste 1.000 de magazine până în 2026, în colaborare cu sute de ortoptişti şi oftalmologi.

Şi România se confruntă cu o provocare similară: lipsa medicilor de familie, mai ales în mediul rural. Mii de localităţi nu au acces direct la un medic, iar înfiinţarea unui cabinet permanent nu este fezabilă peste tot. În acest context, automatele de telemedicină ar putea deveni o soluţie practică, oferind acces rapid la consultaţii, recomandări şi, la nevoie, trimitere către investigaţii suplimentare.

Pe termen lung, o astfel de reţea ar putea reduce presiunea pe unităţile de primiri urgenţe şi ar optimiza activitatea medicilor. Modelul francez demonstrează că, acolo unde medicina tradiţională nu mai ajunge, tehnologia poate crea noi punţi între pacient şi sistemul de sănătate. Cu sprijinul autorităţilor şi investiţii sustenabile, România ar putea adapta şi implementa acest concept, transformându-l într-un instrument esenţial pentru sănătatea publică din zonele defavorizate.