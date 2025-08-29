AVERTISMENT: Peste 10 milioane de români vor plăti mai mult pentru medicamentele necesare

Scăderea nivelului de compensare pentru un număr mare de medicamente ar putea afecta milioane de pacienţi din România, avertizează Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice (APMGR). Potrivit organizaţiei, mutarea unor produse din Lista A, unde compensarea este de 90%, în Lista B, cu doar 50%, sau chiar în Lista D, unde pacienţii primesc sprijin de doar 20%, va însemna costuri suplimentare pentru bolnavii de afecţiuni cardiovasculare, diabet ori pentru cei care urmează tratamente cu antibiotice.

Reprezentanţii APMGR spun că peste 10 milioane de pacienţi ar urma să plătească între 6 şi 500 de lei în plus pe lună pentru medicamente. Spre exemplu, tratamentul cu Rosuvastatină ar putea creşte de la 20 la 33 de lei, Candesartan de la 17 la 30 de lei, iar pentru Entecavir sau Lenalidomidă ar apărea coplăţi de zeci ori chiar sute de lei. „Decizia de a reduce nivelul de compensare va afecta milioane de pacienţi care depind zilnic de aceste tratamente. Solicităm un dialog deschis pentru a găsi soluţii echilibrate”, a declarat Daniel Bran, preşedintele APMGR, citat de AGERPRES.

Asociaţia mai susţine că accesul la medicamente generice şi biosimilare se face cu mari întârzieri şi cere modificarea legislaţiei pentru includerea rapidă a acestora pe listele de compensare. Totodată, APMGR atrage atenţia că industria locală de profil are 41 de facilităţi de producţie şi a adus economii de peste 1 miliard de euro sistemului de sănătate între 2016 şi 2023, însă continuă să fie supusă unor presiuni prin măsurile anunţate.