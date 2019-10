Bacteria care provoacă tusea convulsivă ''poate pândi în tăcere'' în nasul şi gâtul persoanelor sănătoase

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a persiflat recent Uniunea Europeană (UE), îngrijorată de ideea unui nou val de migranţi sirieni dinspre Turcia, adăugând că el "va deschide porţile (în faţa migranţilor) atunci când va veni vremea", informează ...

Donald Trump a decis: The New York Times şi The Washington Post nu vor mai fi distribuite în fiecare dimineaţă la Casa Albă, relatează AFP, citat de Agerpres.''Nu ne-am reînnoit abonamentele'', a declarat recent Stephanie Grisham, purtătoare de cuvân ...