Unele tulpini de E.coli au şanse mai mari de răspândire în urma igienei precare după utilizarea toaletei

Bacteria Escherichia coli are mai multe şanse să se răspândească dacă nu se respectă normele de igienă după utilizarea toaletei decât prin prepararea insuficientă a alimentelor precum carnea, conform unui nou studiu, citat de Press Association, informează Agerpres.

O echipă de oameni de ştiinţă, printre care se numără şi cercetători de la University of East Anglia, a ajuns la concluzia că majoritatea infecţiilor declanşate de superbacterii asociate cu Escherichia coli, sau E. coli, sunt cauzate de tulpini nocive prezente în particule de fecale umane.

Cercetătorii au analizat în special o anumită tulpină de E.coli ce produce enzime numite beta lactamaze cu spectru extins (ESBL), care îi conferă rezistenţă la antibiotice.

Studiul a demonstrat că există un risc redus ca ESBL asociate E.coli să fie transmise de la animale la oameni.

Echipa de cercetători a subliniat că aceste concluzii, publicate în jurnalul ştiinţific The Lancet Infectious Diseases, sugerează că aceste superbacterii ''se răspândesc prin igienă precară a toaletei, nu prin carne de pui insuficient preparată sau alte alimente''.

''Marea majoritate a tulpinilor de ESBL-E.coli care provoacă infecţii umane nu provin de la consumul de pui sau altceva din lanţul trofic. Mai degrabă - şi neplăcut - cea mai probabilă cale de transmitere în cazul ESBL-E.coli este direct de la om la om, în cazul în care particule de materii fecale de la o persoană ajung în zona gurii altei persoane'', a explicat profesor David Livermore de la Facultatea de Medicină din cadrul University of East Anglia, principalul autor al cercetării.

E.coli este principala cauză de toxiinfecţie alimentară. Circa 10% dintre cazuri sunt provocate de tulpini cu rezistenţă ridicată asociate ESBL, după cum a explicat specialistul.

Oamenii de ştiinţă au subliniat totuşi că este esenţial să se respecte normele de igienă în timpul preparării hranei deoarece ''există o mulţime de bacterii importante care provoacă toxiinfecţii alimentare, printre care alte tulpini de E.coli'', ce pot fi transmise prin intermediul alimentelor.

''În cazul ESBL-E.coli este mult mai important ca mâinile să fie spălate după utilizarea toaletei'', a precizat Livermore.