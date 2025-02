Berea poate favoriza procesele de memorare şi stimula atenţia

Berea ar putea favoriza procesele de memorare şi stimula atenţia, potrivit rezultatelor studiului privind efectele consumului moderat de bere asupra sănătăţii organismului uman, a cărui finalizare a fost anunţată de Centrul de Studii despre Bere, Sănătate şi Nutriţie.

"Iată că, după ce multă vreme am avut ca referinţă doar studii efectuate de echipe de cercetători din Spania, Statele Unite ale Americii sau Germania, de acum şi cercetătorii români au un cuvânt de spus pe această temă", a afirmat în conferinţa de presă susţinută cu acest prilej preşedinta Centrului, dr. Corina Aurelia Zugravu, care a subliniat că este vorba despre primul demers de acest gen din România.

Studiul indică faptul că un consum moderat de bere ar putea favoriza procesele de memorare prin încorporarea datelor recente în memoria pe termen lung, a punctat Maria Diana Bercea, coordonator al studiului, doctorand la Universitatea "Al. Ioan Cuza" din Iaşi.

Totodată, studiul evidenţiază faptul că un consum moderat de bere în rândul persoanelor active ar putea amplifica impactul amintirilor autobiografice plăcute asupra creierului. Astfel, luând în considerare faptul că procesul de memorare presupune compararea informaţiilor noi cu ceea ce este deja cunoscut, studiul indică faptul că un consum moderat şi responsabil de bere ar putea favoriza acest proces.

Mai mult, potrivit cercetării, un consum moderat de bere ar putea permite o creştere a utilizării dinamice a tuturor resurselor de atenţie ale sistemului nervos central. Astfel, participanţii la studiu care au consumat o cantitate moderată de bere au prezentat o alocare de două ori mai puternică a resurselor ce ţin de atenţie, faţă de grupul de control.

"Este foarte important de subliniat faptul că rezultatele studiului trebuie plasate într-o perspectivă mai largă, a implicaţiilor mai profunde. Astfel, de-a lungul timpului, cercetări importante derulate la nivel internaţional au făcut legătura între consumul moderat de bere şi diminuarea declinului cognitiv asociat înaintării în vârstă. Dacă avem în vedere faptul că studiul nostru sugerează posibile efecte ale consumului moderat de bere în ceea ce priveşte memoria şi nivelul de atenţie, indicatori de evaluare a sănătăţii cerebrale, putem spune că rezultatele prezentate astăzi subliniază şi rolul pe care consumul moderat de bere l-ar putea avea în diminuarea declinului cognitiv", a arătat dr. Corina Zugravu.

La rândul său, Alin Popescu, secretarul general al Centrului de Studii despre Bere, Sănătate şi Nutriţie, a declarat: "Cred că am reuşit să atingem două aspecte importante prin intermediul prezentului studiu. Pe de o parte, prin intermediul unuia dintre criteriile care au stat la baza selecţiei grupului de studiu - consumator moderat de bere - am identificat practic efectul cumulat în timp al consumului moderat de bere, pentru că deşi testul a fost făcut la un anumit moment în timp, istoricul personal al fiecărui subiect nu poate fi neglijat. Pe de altă parte, cred că am reuşit să aducem elemente importante care pot completa cu succes concluziile altor cercetări făcute pe teme asemănătoare".

Eşantionul folosit pentru studiu a fost format din 29 de bărbaţi consumatori de bere, cu vârste între 18 şi 64 de ani, cu un consum săptămânal moderat cuprins între 4 şi 14 pahare de bere, în limitele consumului moderat de alcool pentru bărbaţi indicat de OMS.

Testele au fost efectuate cu ajutorul neuroimagisticii de ultimă generaţie, care implică analiza semnalelor obţinute prin scanarea creierului uman, utilizând fluxul de sânge (analizat de un RMN funcţional), profilarea comportamentului (cu ajutorul unor teste de neuro assessment) şi activitatea electrică de la nivelul scalpului.