Bill Gates prevede o nouă pandemie mult mai gravă decât Covid-19

Fondatorul Microsoft afirmă că lumea are nevoie de o cercetare globală, în valoare de miliarde de dolari, pentru a se pregăti mai bine pentru viitoarea pandemie, care ar putea fi mai gravă decât Covid-19, relatează The Guardian.

Bilanţul ”complet oribil” al morţilor din cauza covid-19 şi pagubele economice ale pandemiei este necesar să conducă la finanţarea unor proiecte vizând o îmbunătăţire a vaccinurilor, tratamentelor şi testelor de diagnostic necesare opririi viitoarei pandemii, apreciază Bill Gates, informează News.ro.

Bugetele cercetării şi dezvoltării este necesar să se concentreze asupra punctelor slabe relevate de răspândirea rapidă a covid-19 în lume, pledează el într-o întâlnire cu fostul ministru britanic al Sănătăţii Jeremy Hunt, la un think tank, Policy Exchange.

”Ştiţi, nu avem vaccinuri care să blocheze transmiterea (Covid-19). Avem vaccinuri care te ajută cu sănătatea, dar reduc doar puţin transmiterea”, subliniază el. ”Avem nevoie de un nou fel de a face vaccinuri”, pledează miliardarul.

Vaccinurile împotriva Covid-19 blochează parţial transmiterea noului coronavirus, însă sunt mai eficiente în prevenirea îmbolnăvirii grave.

Un grup de experţi în eficienţa vaccinurilor care consiliază Comitetul Sage al Guvernului britanic apreciază că o vaccinare completă cu vaccinul anticovid AstraZeneca-Oxford asigură o protecţie de 65%, iar cu Pfizer-BioNtech de 75%, în timp ce ambele conduc la o evitare a spitalizării în proporţie de 95%. Însă imunitatea se diminuează în timp.

”Este nevoie de (fonduri în valoare de) miliarde (de dolari) în cercetare şi dezvoltare”, estimează el, ”şi probabil un miliard pe an pentru un grup de lucru asupra pandemiei la OMS”.

Acest grup de lucru de la OMS ar urma să monitorizeze pandemia şi să realizeze ceea ce Gates numeşte ”jocuri de germeni”, adică reacţii ale unor ţări la evenimente care ar putea declanşa viitoarea criză, de exemplu un atac bioterorist care ar răspândi variola pe zece aeroporturi.

”Există epidemii de origine naturală şi epidemii cauzate de atacuri bioteroriste care ar putea fi mai grave decât cea de azi, iar progresele ştiinţei medicale ar trebui să ne ofere instrumente pe care, ştiţi, ar trebui să le facem cu mult mai bine. Aşadar este o prioritate. Anul următor va trebui, însă, să facem alocări, inclusiv acest grup de lucru mondial privind pandemia”, declară Bill Gates.

O sarcină imporantă în pregătirea viitoarei pandemii o reprezintă o ieftinire a vaccinurilor, construirea unor fabrici de vaccin mari şi o ”eradicare” a grupei şi răcelii, consideră miliardarul.