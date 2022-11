Ce cauzează cearcănele şi pungile de sub ochi

În primul rând, trebuie să ştiţi că conturul ochilor este cea mai fragilă zonă a corpului uman. Grosimea sa medie este de 5 ori mai subţire decât restul feţei, care la rândul său este de 5 ori mai subţire decât restul corpului. Aceasta presupune o cantitate mai mică de colagen, elastină şi glande sebacee care, împreună cu cei 22 de muşchi periorbitali în continuă mişcare, transform zona din jurul ochilor într-o zonă vulnerabilă şi un câmp fertil pentru riduri, pungi, cearcăne, hiperpigmentări etc.

Credem mereu că lipsa somnului - sau oboseala - este ceea ce ne activează cercurile întunecate. Dar fără a minimaliza acest factor, există şi alţii care determină cu adevărat dacă eşti sau nu mai predispus la această afecţiune. Cearcănele sunt produse prin dilatarea vaselor de sânge care se află în zona periorbitală şi care datorită pielii foarte fine sunt perfect vizibile. Apoi, puteţi adăuga şi diverse puncte dacă vă lipseşte fierul - din cauza oxigenării slabe a ţesuturilor care contribuie la formarea cheagurilor sau suferiţi în timp pierderea volumului de grăsime din jurul ochilor.

Moştenirea genetică este un factor important la pungile de sub ochi, dar de multe ori motivul este pur şi simplu retenţie de lichide. În altele cazuri este o relaxare a pielii, care îşi pierde tonusul sau devine prea subţire din cauza vârstei.

În prevenirea cearcănelor şi pungilor un factor esenţial este somnul, care nu odihneşte numai creierul, ci în aceeaşi măsură şi pielea. În timp ce dormim, circulaţia limfatică funcţionează la maxim eliminând deşeurile din celulele noastre. Deci este mai bine să acordaţi timpul necesar pentru refacere: 7 sau 8 ore de odihnă pe zi sunt adecvate, cel mai bun fiind somnul pe spate pentru ca sângele să circule mai bine.

Trăim în era digitală. Calculatoarele, tabletele, telefoanele mobile... toate sunt vinovate de îmbătrânirea prematură a ochilor. Soluţia? Citeşte de la distanţă şi odihneşte-te din când în când. De asemenea, înscrieţi-vă pentru a practica "slow-life"-ul: Nu te stresa!

Să ne amintim că suntem ceea ce mâncăm. Prin urmare, creşte consumul de alimente cu fier pentru a îmbunătăţi oxigenarea ţesuturilor. Spanacul, citricele, ardeii şi roşiile ar trebui să fie prezente în dieta ta. Reduceţi la maxim sarea pentru a evita reţinerea de lichide. La fel de importantă este şi hidratarea.

Ce trebuie evitat? Radiaţiile solare stimulează producţia de melanină ce intensifica cearcănele. Tutunul, cafeaua sau alcoolul nu sunt prietenii pungilor de sub ochi. Şi pentru ca sângele să circule mai bine, nu uitaţi să faceţi exerciţii fizice regulate.

Alergiile (în general respiratorii), hipertiroidismul, problemele cardiace, circulatorii, renale, imunologice sau medicamentele specifice pot provoca congestia vaselor de sânge din jurul ochilor sau hiperpigmentarea zonei, cu care trebuie să aveţi răbdare în timp ce aplicaţi tratamentele adecvate acelor boli. Modificările hormonale precum sarcina, menstruaţia sau menopauza pot afecta, de asemenea, prin creşterea retenţiei de lichide.