Ce s-ar întâmpla dacă un om ar mânca doar carne?

Dacă aţi alege să mâncaţi doar carne şi nimic altceva, în primul rând aţi risca să suferiţi de scorbut. Carnea gătită conţine o cantitate foarte redusă de vitamina C, subliniază Donald Beitz, un biochimist specializat în nutriţie de la Universitatea Iowa State. Fără această vitamină, scorbutul vă va provoca iritaţii, afecţiuni ale gingiilor şi o respiraţie foarte urât mirositoare. Mai mult, deoarece carnea nu conţine fibre, vă veţi constipa. Per total, nu veţi avea o stare bună de sănătate şi nici nu veţi avea un trai confortabil.

Cu toate acestea, unele grupuri de oameni au supravieţuit consumând doar carne. Spre exemplu, cercetările sugerează că, în mod tradiţional, inuiţii consumau numeroase tipuri de carne, printre care carne de focă, balenă, ren şi peşte, şi doar foarte rar ajungeau să consume plante. Care este secretul succesului lor? Harriet Kuhnlein, directorul fondator al Centre for Indigenous Peoples’ Nutrition and Environment din cadrul Universităţii McGill din Montreal îl dezvăluie: faptul că inuiţii consumau animalul în totalitate, „iar anumite părţi ale corpului erau consumate crude”. Carnea crudă conţine vitamina C (care se pierde atunci când este gătită), iar pielea, copitele şi oasele conţin fibre. De asemenea, Kuhnlein afirmă că inuiţii aveau şi plante în alimentaţie, deoarece consumau ceea ce se găsea în stomacurile renilor şi cerbilor. Datele istorice arată că inuiţii erau foarte sănătoşi şi că nu sufereau aproape niciodată de afecţiuni cardiace.

Astăzi, cea mai cunoscută dietă bogată în carne este dieta Atkins, elaborată în anii '70 de cardiologul Robert Atkins. Atkins recomanda celor ce doreau să îi urmeze dieta să îşi reducă în mod considerabil carbohidraţii din dietă.

Dieta sa nu a fost apreciată de toată lumea. În 2001, organizaţia American Heart Association a lansat un anunţ public în care dieta Atkins era criticată pentru eliminarea unor surse necesare de substanţe nutritive din alimentaţie, subliniind că persoanele care urmează această dietă „sunt supuşi riscului de a nu obţine toate vitaminele şi mineralele necesare şi totodată riscă să sufere de probleme cardiace, renale, osoase şi de anomalii ale ficatului”.