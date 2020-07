Cercetătorii australieni au inventat un test pentru coronavirus care oferă rezultatul în 20 de minute

Cercetători din Australia au realizat un test de sânge care poate determina o eventuală infecţie cu coronavirus în aproximativ 20 de minute, o premieră mondială în acest domeniu, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Oameni de ştiinţă de la Universitatea Monash susţin că testul lor poate determina dacă o persoană este infectată sau dacă a fost infectată în trecut.

"Printre aplicaţiile pe termen scurt ale acestui test se numără identificarea rapidă a cazurilor şi urmărirea contacţilor pentru a limita răspândirea virusului", susţine o lucrare ştiinţifică publicată zilele trecute de autorii noului test în jurnalul ACS Sensors.

Echipa de cercetare a fost coordonată de BioPRIA şi de Departamentul de Inginerie Chimică al Universităţii din Monash, cu participarea unor cercetători de la ARC Centre of Excellence in Convergent BioNano Science and Technology (CBNS).

Testul lor, ce foloseşte 25 microlitri de plasmă din sânge, caută urme de aglutinare sau aglomerări de celule roşii ce sunt provocate de coronavirus.

Dacă testele realizate prin prelevarea de mucozităţi sunt folosite pentru a detecta persoanele infectate cu noul coronavirus, noul test poate determina şi dacă un subiect a fost infectat recent şi s-a vindecat pe cale naturală.

Sute de astfel de noi teste pot fi prelucrate pe oră, conform cercetătorilor care sunt de părere că acest test ar putea fi folosit şi pentru a detecta anticorpii apăruţi în urma vaccinării în studii clinice.