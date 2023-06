Cum îţi dai seama dacă ai holeră. Care sunt riscurile pe litoralul românesc

La mulţi ani, Monitorul de Galaţi! Scris de:

Nicoleta Rogojină

Aşa cum ne propunem în fiecare an la ceas aniversar, continuăm să aducem ştiri zi de zi, ne dezvoltăm, ne adaptăm vremurilor. Tot ce facem, facem cu pasiune, cu drag. În ultimii ani am trecut cu bine peste provocările secolului: pandemie, crize economice multiple, războiul de la graniţa României. Şi aşa vom face în continuare! Anul acesta se prefigurează provocarea tehnologiilor inteligente, însă nimic nu poate întrece atenţia ce trebuie acordată fenomenului fake news, cu atât mai mult cu cât chiar şi sursele oficiale (şi în acelaşi timp politice) au început deja să manipuleze informaţiile în spiritul şi pentru cele patru runde de alegeri electorale ce se vor desfăşura anul viitor. Aşa a fost mereu în an preelectoral, iar metehnele lor nu se vor schimba ...