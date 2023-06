«România trebuie să fie în rândul statelor în care un diagnostic de cancer nu reprezintă o condamnare la moarte»

Premierul Nicolae Ciucă a pledat, marţi, în mesajul transmis participanţilor la dezbaterea "Cancer Survivor", pentru o reformă profundă a sistemului medical astfel ca România să fie adusă în rândul statelor în care "un diagnostic de cancer nu reprezintă o condamnare la moarte".

"Ziua Naţională a supravieţuitorilor de cancer, aflată la a doua ediţie, este extrem de importantă din două perspective. Este un prilej să-i onorăm pe cei care au reuşit să învingă această cumplită maladie şi este o sărbătoare care oferă speranţă sutelor de mii de români care luptă în acest moment împotriva unui diagnostic atât de crunt. Poveştile de viaţă ale supravieţuitorilor de cancer sunt spectaculoase şi emoţionante. Dând dovadă de curaj şi dârzenie, alegând să lupte, aceştia au reuşit să câştige cea mai importantă bătălie a vieţii lor, ceea ce îi transformă în eroi, pentru că un erou nu este altceva decât o persoană obişnuită care găseşte puterea de a persevera şi de a rezista în ciuda obstacolelor pe care viaţa i le aşterne în cale. De aceea, mă înclin cu respect în faţa supravieţuitorilor de cancer din România, care prin puterea exemplului personal oferă o speranţă nu doar pacienţilor oncologici aflaţi la începutul drumului de vindecare, ci întregii societăţi. Cu puţină perseverenţă, cu puţin mai multe efort şi cea ce părea un eşec fără speranţă, se poate transforma într un succes", a transmis premierul Ciucă, în mesajul prezentat la dezbaterea "Cancer Survivor" de şeful Cancelariei prim-ministrului, Mircea Abrudean.

Ciucă a menţionat că, din păcate, aproape că nu există cineva care să nu ştie o persoană dragă să se fi luptat cu acest "spectru de boli îngrozitoare" sau care să fi dus o luptă personală împotriva unei forme de cancer.

"Statisticile ne arată o realitate dură (...) şi atunci instituţiile statului trebuie să ofere răspunsuri şi soluţii concrete, Prin toate acţiunile pe care le-am întreprins în calitate de prim-ministru al României am dovedit că am înţeles foarte bine un lucru cu privire la prevenirea şi combaterea cancerului. Mesajul meu clar este că nu există timp de pierdut. Ne aflăm în faţa unui moment unic de consens, în care bolnavii de cancer, clasa politică, în ansamblu, societatea civilă şi mass media au convenit că acum este momentul să acţionăm pentru a răspunde acestei probleme semnificative de sănătate publică. Toate autorităţile statului trebuie să lucreze împreună astfel încât să facem mai bună viaţa pacienţilor şi să nu-i împovărăm cu problemele sistemului de sănătate. Autorităţi şi decidenţi toţi trebuie să fim deschişi soluţiilor inovatoare, atenţi la recomandările specialiştilor şi mai ales la nevoile pacienţilor. Nu avem responsabilitate mai importantă decât garantarea dreptului la sănătate pentru tot cetăţenii acestei ţări", a adăugat Ciucă.

Premierul a reiterat, în mesajul său, angajamentul Guvernului de a depune toate eforturile pentru a aduce România în rândul statelor în care un diagnostic de cancer nu reprezintă o condamnare la moarte, ceea ce înseamnă deopotrivă o reformă profundă a sistemului.

"Sunt probleme care trenează de decenii întregi. (...) Ne trebuie o abordare integrată, dar şi programe ţintite. Nu trebuie să ne uităm doar în interiorul României, ci putem să luăm exemple de la cei care au reuşit în alte state şi putem face în aşa fel încât să fim primii care implementăm principiile asumate prin Planul european contra cancerului, cu atât mai mult cu cât acolo sunt şi fonduri europene pe care le putem accesa prin diverse programe. Nu suntem singuri şi izolaţi în această bătălie cu o boală extrem de agresivă, dar care poate fi învinsă. Vreau să le mulţumesc tuturor supravieţuitorilor unui diagnostic oncologic pentru puterea exemplului pe care îl oferă şi pentru speranţa care radiază la nivelul societăţii româneşti. În acelaşi timp vreau să îmi exprim recunoştinţa pentru eforturile pe care le fac reprezentanţii asociaţiilor bolnavilor de cancer, dar şi toţi cei care s-au înrolat pentru a lupta în acest război împotriva cancerului", a transmis premierul.

Dezbaterea "Cancer Survivor" a fost organizată de senatorul PNL Nicoleta Pauliuc, sub egida Zilei Naţionale a Supravieţuitorilor de Cancer şi sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, notează Agerpres.