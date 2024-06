De ce ne îngrăşăm după ce ţinem dietă?

Dacă ai obiceiul să aduni kilograme în plus imediat după ce ai terminat o dietă, poate că ar trebui să dai vina pe nervi. La nivelul stomacului avem o serie de nervi care anunţă creierul atunci când am mâncat suficient. Însă, atunci când aceşti nervi se obişnuiesc cu alimentele de tip junk food, încep să nu mai funcţioneze aşa cum ar trebui. Ca urmare a acestui lucru, unii oameni au nevoie să consume mai multe alimente decât în mod normal pentru a avea senzaţia de saţietate. Mai mult, se pare că problema nu se remediază nici după ce recurgem la un stil alimentar mai sănătos.

Cercetătorii australieni susţin că acest lucru ar putea explica de ce foarte mulţi indivizi se îngraşă la loc după ce ţin dietă.

Echipa de oameni de ştiinţă de la Universitatea Adelaide s-a concentrat asupra nervilor gastrici care anunţă creierul când stomacul este plin. În urma studiului, ei au demonstrat că aceşti nervi răspundeau mai puţin eficient în rândul şoarecilor care fuseseră hrăniţi cu alimente bogate în grăsimi. În plus, nervii gastrici continuau să aibă performanţe slabe chiar şi la o săptămână după ce creaturile adoptaseră o dietă sănătoasă.

„Răspunsul nervilor din stomac nu îşi revine după ce noi adoptăm o dietă sănătoasă. Asta înseamnă că simţim nevoia de a mânca mai mult pentru a ajunge la senzaţia de saţietate”.

Mai mult, în studiu s-a constatat şi că problema este exacerbată de leptină, aşa-numitul hormon al foamei. În mod normal, acest hormon ne împiedică să mâncăm mai mult decât avem nevoie, însă atunci când este expus la multe alimente grase, el acţionează asupra nervilor din stomac, făcând ca semnalul acestora să ajungă şi mai greu la creier.

În cazul animalelor din studiu, atunci când acestea au trecut de la dieta bogată în grăsimi la una sănătoasă, iniţial, ele au slăbit un pic, dar apoi au început iar să ia în greutate. Cu alte cuvinte, nervii de la nivelul stomacului au continuat să aibă performanţe slabe, chiar şi după schimbarea dietei. Deşi experimentele au fost realizate pe şoareci, dr. Page susţine că ele au „implicaţii foarte puternice asupra indivizilor obezi, asupra celor care vor să slăbească şi asupra celor care încearcă să se menţină la greutatea la care au ajuns după dietă”. „Este nevoie să realizăm mai multe cercetări pentru a determina cât de mult durează efectele şi dacă există vreo cale prin care să determinăm stomacul să revină la normal”, a declarat dr. Page în Journal of Obesity.

Cu toate acestea, experţii britanici susţin că indivizii care ţin dietă sau care vor să facă acest lucru nu ar trebui să dispere. „Schimbările comportamentale pe termen lung sunt cheia unui succes de durată”, a declarat Jason Halford, directorul de la UK Association for the Study of Obesity.