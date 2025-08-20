Alertă alimentară! Musli cu fructe retras din magazinele Profi

20 AUGUST 2025 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Categorie:
Sanatate
Un lot de musli cu fructe vândut în magazinele Profi a fost retras de la vânzare din cauza depăşirii nivelului admis de Deoxinivalenol, o micotoxină periculoasă prezentă frecvent în cereale, informează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).
Produsul vizat este Proxi Musli cu fructe, 750 g (foto), iar clienţii sunt sfătuiţi să nu-l consume, ci să-l returneze sau să-l distrugă.
Retragerea este valabilă în perioada 18 august - 7 septembrie, iar contravaloarea produsului va fi returnată fără a fi necesar bonul fiscal, potrivit informării ANSVSA.
Deoxinivalenolul este o toxină produsă de anumite tipuri de mucegai şi poate fi periculoasă pentru sănătate dacă este ingerată în cantităţi mari, notează stiripesurse.ro.

