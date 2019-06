Dieta săracă în fructe şi legume poate contribui la decese asociate AVC şi bolilor de inimă

Aportul insuficient de fructe şi legume poate contribui la milioane de cazuri anuale de deces în urma accidentului vascular cerebral (AVC) şi a bolilor de inimă, a demonstrat un studiu preliminar prezentat în cadrul conferinţei anuale a Societăţii Americane pentru Nutriţie, în desfăşurare la Baltimore, şi citat de agenţia Xinhua, potrivit Agerpres. Aproximativ unul din şapte decese cauzate de afecţiuni cardiovasculare poate fi pus pe seama consumului insuficient de fructe, iar circa unul din 12 cazuri de deces cardiovascular ar putea fi atribuit unui aport redus de legume, potrivit concluziilor cercetării. Consumul redus de fructe a fost asociat cu aproximativ 1,8 milioane de cazuri de deces provocat de boli cardiovasculare în 2010, iar aportul insuficient de legume a stat la baza a circa un milion de decese în acelaşi an, conform studiului. Fructele şi legumele reprezintă surse importante de fibre alimentare, potasiu, magneziu, antioxidanţi şi fenoli, care pot reduce tensiunea şi nivelul de colesterol şi contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi a diversităţii bacteriilor benefice din aparatul digestiv. Aportul optim de fructe a fost definit de cercetători ca un consum de 300 de grame pe zi, echivalent cu circa două mere mici, iar cele de legume a fost exprimat prin 400 de grame pe zi, echivalent cu aproximativ trei căni cu morcovi cruzi. Oamenii de ştiinţă au analizat aportul mediu la nivel naţional în peste 110 ţări (peste 80% din populaţia lumii) în anul 2010 şi au comparat informaţiile cu date privind cazurile de deces asociate unor boli cardiovasculare, consemnate în acel an în fiecare stat. Ei au descoperit că aportul insuficient de fructe a condus la circa 1,3 milioane de decese ca urmare a accidentului vascular cerebral şi la peste 520.000 de decese din cauza bolilor coronariene. De asemenea, consumul redus de legume a dus la aproximativ 200.000 de decese ca urmare a accidentului vascular cerebral şi la peste 800.000 de decese din cauza bolilor coronariene. ''Concluziile noastre au indicat necesitatea adoptării unor măsuri la nivelul populaţiei pentru creşterea consumului de fructe şi legume la nivel mondial'', a declarat conducătoarea studiului, Victoria Miller, cercetătoare la Universitatea Tufts din Statele Unite.

Editorial Monitorul de Galaţi protestează pentru Autostrada Moldovei timp de 15 minute, la ora 15.00, pe 15 martie Colectivul cotidianului Monitorul de Galaţi a decis să se alăture protestului omului de afaceri din Suceava, Ştefan Mandachi, care a construit un metr ... Scris de: Nicoleta ROGOJINA