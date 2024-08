Directorul general al OMS ia în calcul convocarea unui comitet de urgenţă privind mpox

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a afirmat duminică, 4 august 2024, că are în vedere convocarea unui comitet de experţi pentru a determina dacă este necesară calificarea drept urgenţă internaţională a epidemiei de mpox, o boală cunoscută şi sub denumirea de ''variola maimuţei'', care este în plină desfăşurare în mai multe ţări africane, informează AFP.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a precizat că agenţia ONU alături de centrele africane pentru controlul şi prevenirea bolilor, printre alte organisme, se pregătesc să îşi intensifice eforturile pentru a întrerupe transmiterea virusului.

''Dar este nevoie de mai multe fonduri şi de susţinere în vederea unui răspuns global'', a afirmat el pe reţeaua de socializare X.

''Am în vedere convocarea unui comitet de urgenţă privind reglementările sanitare internaţionale, care să mă consilieze dacă epidemia de mpox ar trebui declarată urgenţă de sănătate publică de interes internaţional'', a continuat el.

Această calificare reprezintă cel mai înalt nivel de alertă pe care îl poate declanşa OMS, iar directorul OMS este cel care o poate lansa pe baza recomandărilor comitetului.

Pe 11 iulie, OMS a avertizat în legătură cu pericolul pe care mpox îl reprezintă pentru sănătatea mondială, exprimându-şi îngrijorarea în ceea ce priveşte o nouă tulpină cu o mortalitate mai ridicată, care se răspândeşte în Republica Democrată Congo.

Ulterior, Burundi, Coasta de Fildeş, Kenya, Rwanda şi Uganda au anunţat că au depistat mai multe cazuri de mpox. RDC, de asemenea, a raportat peste 11.000 de cazuri, dintre care 450 de decese.

Acest virus a fost descoperit pentru prima dată la oameni în 1970 pe teritoriul actualei Republici Democrate Congo, odată cu răspândirea subtulpinii de cladă 1, limitată de atunci în principal la ţări din vestul şi din centrul Africii, unde bolnavii se contaminau în general de la animalele infectate, spre exemplu după ce mâncau carnea unor animale sălbatice.

Dar în mai 2022, contaminări cu acest virus s-au produs în lumea întreagă, afectând în principal bărbaţi homosexuali şi bisexuali. Responsabilă pentru aceste îmbolnăviri a fost subtulpina de cladă II.

Această epidemie mondială de ''variola maimuţei'' a determinat OMS, în urmă cu doi ani, să o declare urgenţă de sănătate publică de interes internaţional în iulie 2022. OMS a pus capăt acestei stări de alertă în mai 2023, informează Agerpres.