Neuralink a implantat cu succes al doilea cip cerebral într-un pacient uman

Compania Neuralink a realizat recent al doilea implant cerebral într-un pacient, în cadrul unui studiu clinic ce vizează restabilirea unor funcţii esenţiale pentru persoanele paralizate, a anunţat Elon Musk într-un podcast. Dispozitivul, destinat să ofere pacienţilor paralizaţi abilitatea de a folosi dispozitive digitale doar prin gândire, a fost deja testat cu succes pe primul pacient, Noland Arbaugh, care acum poate naviga pe internet, juca jocuri video şi folosi un cursor pe laptop doar prin puterea gândului.

Acesta a participat şi el la podcast alături de Elon Musk şi trei executivi de la Neuralink. Arbaugh a povestit că înainte de implant ţinea un dispozitiv special în gură pentru a controla dispozitivele digitale. După implant, poate realiza aceleaşi acţiuni doar gândindu-se la ele, oferindu-i un grad semnificativ de independenţă şi reducându-i dependenţa de îngrijitori.

Elon Musk a menţionat că se aşteaptă ca Neuralink să ofere implanturi altor opt pacienţi în acest an, ca parte a studiilor clinice în curs. Compania urmăreşte să testeze dispozitivul pe pacienţi paralizaţi din cauza leziunilor măduvei spinării sau a sclerozei laterale amiotrofice (ALS), având ca scop final să permită acestor pacienţi controlul dispozitivelor externe prin gândire.

Neuralink a obţinut aprobarea FDA pentru a începe studiile clinice anul trecut şi a implantat deja primul dispozitiv la începutul acestui an. Musk a dezvăluit că se aşteaptă să aibă peste 1.000 de persoane cu implanturi Neuralink până în 2026.

La finalul lunii iulie, Synchron, o companie americană de tehnologie, concurentă cu Neuralink, a anunţat în premieră mondială utilizarea Apple Vision Pro de către un pacient care foloseşte un implant cu interfaţa creier-computer (BCI) Synchron.

Ambele companii urmăresc să dezvolte tehnologii care să îmbunătăţească viaţa persoanelor cu paralizie şi alte afecţiuni neurologice, dar abordările şi realizările lor diferă în mai multe aspecte. Dar, în timp ce Neuralink pune accent pe tehnologii avansate şi intervenţii chirurgicale precise, Synchron adoptă o abordare minim invazivă pentru a facilita implementarea tehnologiei sale.

Neuralink şi Synchron îşi concentrează eforturile pe restabilirea funcţiilor motorii şi cognitive pentru persoanele cu dizabilităţi, dar în viitor aceste tehnologii ar putea fi utilizate şi pentru a extinde capacităţile cognitive şi fizice ale persoanelor sănătoase, relatează Zona IT.