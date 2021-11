Dureri de dinţi noaptea? Cum le ameliorezi

Durerile de dinţi apărute brusc noaptea sunt extrem de neplăcute, mai ales că sunt foarte puţine cabinete stomatologice non-stop.

De cele mai multe ori, trebuie să înduraţi durerea acută până dimineaţa. Totuşi, există câteva modalităţi de a face faţă chiar şi în condiţiile de acasă durerii de dinţi izbucnite noaptea. Evident că dimineaţa primul lucru care trebuie făcut este să mergeţi la un stomatolog.

O simplă ameliorare a durerii nu va rezolva problema şi mai devreme sau mai târziu va trebui să mergeţi la un stomatolog.

Fără îndoială, primul lucru pe care îl veţi căuta trusa din casă este un medicament. Nişte analgezice, cum ar fi analgin, pot ajuta pentru o anumită perioadă, dar dacă nu aveţi acasă o trusă de prim ajutor bine aprovizionată, puteţi încerca o compresă rece.

- O pungă de gheaţă acoperită cu un prosop poate atenua durerea. Compresa rece face ca vasele de sânge să se îngusteze la locul dureros. Aceasta, la rândul său, are efecte asupra fluxului sanguin şi atenuează durerea, fapt care v-ar permite să adormiţi.

- Puteţi reduce circulaţia sângelui dacă ridicaţi perna la o înălţime mult mai mare ca de obiecei. Când corpul este întins, fluxul de sânge către cap creşte.

- Un remediu întâlnit frecvent în cazul durerilor de dinţi este clătirea gurii cu un pahar cu apă călduţă în care dizolvaţi o linguriţă de sare, un agent antibacterian natural, care poate reduce posibila inflamaţie. Apa sărată este utilă şi pentru curăţarea dinţilor.

- De asemenea, unele plante medicinale au un efect de calmare a durerii. De exemplu, ceaiul de mentă reduce durerea. Puteţi ţine pliculeţul de plantă la locul dureros. În plus, menta conţine compuşi antibacterieni şi antioxidanţi. Mentolul, care este conţinut în mentă şi are efect de răcire, reduce şi sensibilitatea în anumite zone, din cauza amorţelii.

- Cuişoarele sunt eficiente în cazul durerilor de dinţi. Le puteţi macina şi pune în apă pentru a face o pastă. Apoi aplicaţi acea pastă pe dinte, în zona dureroasă. Aveţi grijă însă să nu o inghiţiţi, deoarece este un condiment şi se foloseşte în cantităţi foarte mici. De asemenea, nu este recomandată pentru copii, deoarece există pericolul de a o înghiţi.

Durerea poate fi atenuată şi prin clătirea cu unele tipuri de apă de gură. De asemenea, datorită anumitor ingrediente, un efect similar ar putea avea dacă puneţi pasta de dinţi pe locul dureros. În reţeaua de farmacii sunt distribuite şi unguente pentru dinţi mai sensibili, care atenuează o eventuală senzaţie dureroasă. Nu uitaţi că aceasta este doar o soluţie temporară, efectuaţi vizite periodice la medicul dentist, o modalitate de a vă scuti nu numai de neplăceri, ci şi de dureri, informează Rador.