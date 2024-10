Elisabeta Lipă: Sport poţi să faci şi gratis, la noi problema este mentalitatea

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipă, consideră că sportul poate fi practicat şi gratis, problema fiind însă mentalitatea, pentru că românii nu înţeleg faptul că mişcarea înseamnă sănătate şi o viaţă mai bună.

"Sportul de masă era un termen folosit până în 1989, acum îi spunem sportul pentru toţi. Aici intră în primul rând copiii şi elevii, pentru că ei au educaţia fizică şi competiţiile la nivelul şcolii conform vârstei lor. Apoi, urmează adulţii, iar la acest capitol, dacă vrei să practici o formă de mişcare sau sport, poţi să o faci oriunde. Adică în parc, pe un teren de sport, pe un stadion şi chiar şi pe stradă în anumite zone, pentru că am văzut că se practică. Deci, dacă vrei să te mişti, atunci cu siguranţă ai unde. Însă, dacă vrei să te antrenezi într-o formă cât de cât organizată, atunci trebuie să te duci într-o sală de fitness, cum e la modă acum, iar aici preţurile variază, depinde de condiţii şi de loc. Aşadar, dacă vrei să alergi în parc, nu te costă nimic, doar nişte încălţări de sport pe care cred că toată lumea le are, iar dacă vrei să mergi la sală, există costurile aferente. Aşa că depinde de fiecare persoană ce vrea. Există preţuri pentru toate buzunarele pentru a face sport, important este ca toată lumea să înţeleagă că trebuie să facem această mişcare în primul rând pentru sănătatea noastră. Sport poţi să faci oriunde, chiar şi gratis, important e să vrei să te mişti, la noi mentalitatea e problema", a declarat Lipă pentru Agerpres.

În opinia sa, mentalitatea asupra activităţii sportive la nivelul societăţii se schimbă începând cu copiii. Şcoala şi familia trebuie să îi ajute pe cei mici să descopere mişcarea şi să îi susţină atunci când aceştia au abilităţi sportive.

"Noi nici nu ne putem compara cu Franţa, Germania, Anglia sau alte ţări în ceea ce priveşte numărul practicanţilor de sport. E clar că la noi este vorba despre mentalitate. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea, iar acest lucru e clar că trebuie făcut în şcoală, dar şi acasă, în familie. Pentru că întotdeauna copilul face cam ceea ce vede că se face în casă şi în jurul lui. Copilul dacă vede că părinţii aleargă, se plimbă cu bicicleta sau joacă tenis de masă, atunci el înţelege importanţa acestor activităţi, începe să îi placă şi va face şi el acelaşi lucru. Dacă copilul nu vede, atunci nici nu încearcă, e clar. Sau dacă nu e pus să facă la şcoală, la fel. Pentru că am văzut că la şcolile unde sunt profesori de sport dedicaţi meseriei lor, şi sunt destui care ştiu cum să lucreze cu copiii, lucrurile merg spre bine", a spus preşedinta ANS.

România se află între ultimele trei ţări din Uniunea Europeană în privinţa practicării vreunui sport. Conform ultimelor cifre Eurostat, nu mai puţin de 81% dintre români nu au practicat niciodată vreo formă de sport sau au participat foarte rar activităţi sportive. Aceste statistici nu au însă nicio legătură cu banii pe care un român trebuie să îi scoată din buzunar pentru a face sport, este de părere Elisabeta Lipă.

"Nu, faptul că peste 80% dintre români nu au făcut niciodată sport, după cum spun statisticile, nu are nicio legătură cu costurile. Dau un exemplu simplu, ca să te mişti într-un parc nu trebuie să ai pe tine un tricou de firmă de nu ştiu câte sute de lei sau nişte încălţări de alte sute de lei. Pentru că în toate magazinele găseşti articole de sport la preţuri rezonabile. Important este să ai dorinţa şi plăcerea de a face mişcare, pentru că atunci vei găsi orice doreşti, la orice preţuri doreşti. De la zero, la sute sau chiar mii de lei dacă te duci într-o sală de fitness mai specială, cu dotări de ultimă generaţie", a precizat ea.

"Cu siguranţă percepţia asupra sportului s-a schimbat în timp, pentru că vedem generaţiile tinere. Ar trebui să înţeleagă şi că nu e important să aibă un tricou de la un anume brand când fac sport, ci faptul că sportul în sine le face bine. Pentru că aşa se menţin sănătoşi şi se dezvoltă corect. Deci aici trebuie să insistăm la generaţiile tinere, la educaţia sportivă. Să le transmitem că sportul nu înseamnă numai marea performanţă de la televizor. Copiii şi tinerii trebuie să înveţe de mici importanţa sportului pentru corpul lor, să deprindă plăcerea asta de a se mişca", a adăugat Lipă.

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport consideră că cheltuielile diferă şi în funcţie de disciplina aleasă chiar şi atunci când copiii aleg calea către înalta performanţă: "În cazul copiilor, care în şcoală sau în diverse locuri îşi descoperă anumite abilităţi, şi părinţii lor şi ei vor să se ducă spre înalta performanţă, atunci sunt mai multe variante. Pentru că depinde mult şi de disciplina pe care o aleg. Pentru că, de exemplu, dacă vrei să faci tenis ca Simona Halep, atunci se ştie că tenisul este un sport costisitor. Trebuie să plăteşti chiria terenului, să plăteşti antrenorul, să plăteşti echipamentele, să plăteşti competiţia şi aşa mai departe, până ajungi la un nivel ca să te finanţezi singur".