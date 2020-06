Grupa sangvină poate să determine severitatea cazurilor de COVID-19

Oamenii de ştiinţă germani au descoperit că grupa sangvină a unei persoane poate să determine gradul în care COVID-19, o maladie respiratorie potenţial fatală cauzată de noul coronavirus, afectează starea de sănătate a pacientului, informează DPA, citat de Agerpres.

În acest studiu, realizat de cercetători de la Universitatea Kiel din Germania şi publicat în New England Journal of Medicine, se afirmă că persoanele cu grupa sangvină A prezintă un risc cu aproape 50% mai mare de a suferi o formă severă de COVID-19 în comparaţie cu pacienţii care au alte grupe sangvine.

La popul opus, oamenii cu grupa sangvină 0 prezintă un risc cu 50% mai mic de a contracta o formă severă a bolii, potrivit autorilor studiului.

Cercetătorii germani, coordonaţi de Andre Franke, specialist în biologie moleculară, au examinat probe de sânge recoltate de la 1.610 pacienţi cu COVID-19 aflaţi la terapie intensivă în spitale din Italia şi Spania.

Toţi pacienţii din acest studiu erau conectaţi la aparate de ventilaţie mecanică sau primeau oxigen.

În plus, cercetătorii au prelevat în mod aleatoriu mostre sangvine de la 2.205 adulţi sănătoşi din aceste două ţări, care au constituit grupul de control, cu ajutorul căruia au putut fi făcute comparaţii în funcţie de grupele sangvine ale participanţilor la studiu.

"Datorită acestui set mare de date, am identificat regiuni foarte interesante din genom, care cresc sau scad riscul de apariţie a unei forme severe de COVID-19", a declarat un cercetător participant la acest studiu, David Ellinghaus.