Importante progrese clinice în bolile neurodegenerative

O femeie care a fost imobilizată la pat mai mult de un an a reușit să meargă datorită unui implant electronic care i-a reactivat nervii spinali, relatează EFE. Sistemul a fost dezvoltat de o echipă de cercetători de la centrul NeuroRestore din Elveția condusă de neurochirurgul Jocelyne Bloch, specialistă la Hospital Universitario din Lausanne (CHUV), și de Grégoire Courtine, profesor de neurologie la Școala Politehnică Federală din Lausanne (EPFL). Implantul a mai fost utilizat anterior pentru a trata presiunea arterială scăzută la pacienții tetraplegici, dar este prima dată când se aplică persoanelor cu o boală neurodegenerativă. Potrivit studiului, publicat de revista The New England Journal of Medicine, pacienta suferea de atrofie multisistemică de tip parkinson (AMS-P), o boală neurodegenerativă ce afectează diferite părți ale sistemului nervos, inclusiv sistemul nervos simpatic. AMS-P provoacă pierderea de neuroni simpatici ce reglează presiunea arterială și care scade drastic când pacienții se află în poziție verticală - problemă cunoscută ca hipotensiune ortostatică - și poate duce la pierderea cunoștinței. Acești pacienți își pot pierde echilibrul și suferi căzături, au capacitatea limitată de a sta în picioare și au o calitate redusă a vieții, deoarece trebuie să stea mult timp în poziție orizontală. Cercetătorii au instalat implantul direct în măduva spinării pentru a reactiva neuronii care reglează presiunea sangvină și a evita astfel starea de leșin. Implantul ce constă într-o serie de electrozi conectați la un generator de impulsuri electrice, folosit în mod obișnuit pentru tratarea durerilor cronice, a ameliorat capacitatea organismului de a regla presiunea arterială și a permis pacientei să se poată menține în poziție verticală fără să amețească și să poată face fizioterapie pentru a putea merge din nou. După ce a stat imobilizată la pat timp de 18 luni, implantul i-a permis femeii să meargă singură aproape 250 de metri. Potrivit neurochirurgului Jocelyne Bloch, această nouă tehnologie deschide calea unor importante progrese clinice în bolile neurodegenerative. (sursa Agerpres)