02 SEPTEMBRIE 2025 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Sanatate
INSP lansează campania „Fii activ, mănâncă sănătos!”
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) derulează, în perioada septembrie–octombrie, o campanie naţională de informare şi educare privind importanţa alimentaţiei sănătoase şi a activităţii fizice.

Obiectivele vizează creşterea nivelului de informare a copiilor, adolescenţilor şi familiilor, promovarea mişcării la locul de muncă şi în rândul vârstnicilor. INSP subliniază că obiceiurile sănătoase, formate din copilărie, reduc riscul apariţiei bolilor cronice, precum obezitatea.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) recomandă:

- consumul zilnic a minimum 400 g de legume şi fructe;

- reducerea aportului de grăsimi sub 30% din energia totală;

- cel puţin 60 de minute de activitate fizică moderată-viguroasă pe zi la copii şi adolescenţi.

Specialiştii avertizează că aportul de zaharuri libere ar trebui redus sub 10% din energia zilnică, întrucât excesul duce la supraponderalitate, obezitate, hipertensiune şi dislipidemii.

Potrivit datelor OMS (COSI, 2022–2024), aproape un copil din trei din Europa este supraponderal, iar unul din opt are obezitate. În România, prevalenţa în rândul copiilor de 7–9 ani este de 28% pentru supraponderalitate şi 12% pentru obezitate. (sursa: AGERPRES)

Foto: housefit.ro

