28 NOIEMBRIE 2025 - Monitorul de Galați
Lipsa somnului dublează riscul unor boli grave şi afectează deciziile financiare

Lipsa somnului poate avea consecinţe grave asupra sănătăţii, avertizează specialiştii. Un medic britanic atrage atenţia că persoanele care nu dorm suficient îşi dublează riscul de a dezvolta trei probleme serioase: diabet, boli cardiace şi creştere în greutate. În plus, somnul insuficient poate influenţa negativ deciziile financiare.

Un studiu realizat în Marea Britanie arată că 70% dintre adulţi nu reuşesc să atingă cele şapte ore de somn recomandate, deşi conştientizează importanţa odihnei. Cercetarea arată că cei care dorm mai puţin de şapte ore pe noapte prezintă riscuri de două ori mai mari pentru diabet, afecţiuni cardiovasculare şi acumulare în greutate.

Analiza, efectuată pe un eşantion de 1.000 de persoane cu vârste între 18 şi 99 de ani, a fost realizată de specialiştii în somn de la Land of Beds împreună cu medicul Katrina O’Donnell. Concluziile lor indică o criză a somnului în Marea Britanie: 45% dintre respondenţi dorm agitat şi se trezesc în timpul nopţii, iar 47% se ridică din pat obosiţi aproape în fiecare dimineaţă.

Medicii avertizează că dormitul sub şapte ore pe noapte poate afecta profund organismul. Katrina O’Donnell explică faptul că doar cinci-şase ore de somn dublează riscul de prediabet şi diabet de tip 2 şi cresc şansele de hipertensiune. Persoanele care dorm patru ore sau mai puţin sunt expuse unui risc dublu de hipertensiune arterială. Somnul insuficient pe termen lung poate creşte şi riscul de apariţie a demenţei.

Potrivit medicului, lipsa odihnei este asociată cu mai mulţi factori de risc pentru bolile de inimă, precum nivelurile nesănătoase de colesterol, hormonii de stres crescuţi şi inflamaţia. În plus, persoanele care dorm puţin sunt mai predispuse la depresie atunci când problema devine cronică.

Katrina O’Donnell recomandă ca orice persoană care se confruntă cu tulburări de somn timp de cel puţin trei luni să solicite sprijinul medicului de familie.

Studiul a mai arătat că somnul deficitar poate influenţa comportamentul financiar: 56% dintre respondenţi spun că tind să cheltuiască bani pe lucruri neimportante după o noapte proastă, iar 40% afirmă că regretă deciziile financiare luate când sunt obosiţi. (sursa stiripesurse.ro)

