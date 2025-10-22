Transplanturile de celule stem oferă speranţă pacienţilor cu degenerescenţă maculară

Un nou tratament bazat pe transplanturi de celule stem ar putea revoluţiona abordarea degenerescenţei maculare, una dintre principalele cauze ale pierderii vederii la persoanele în vârstă. Cercetătorii americani au raportat primele rezultate ale unui studiu clinic, demonstrând că procedura este sigură şi poate îmbunătăţi semnificativ vederea pacienţilor cu forme avansate ale bolii.

Degenerescenţa maculară legată de vârstă afectează zeci de milioane de oameni la nivel global, iar forma „uscată” reprezintă aproximativ 80% dintre cazuri. În această variantă, pierderea vederii progresează lent, pe măsură ce depozitele mici de proteine şi grăsimi distrug celulele epiteliale pigmentare ale retinei, care protejează şi hrănesc ţesuturile sensibile la lumină. Tratamentele existente doar încetinesc deteriorarea sau ajută pacienţii să maximizeze ceea ce le-a rămas din vedere, fără a repara efectiv daunele.

Noul studiu realizat în SUA a testat transplanturi de celule stem provenite dintr-o bancă de ochi, specializate în regenerarea celulelor epiteliale pigmentare. Această abordare urmăreşte repararea ţesuturilor afectate, nu doar încetinirea degenerării. Studiul, aflat în faza 1/2a, a inclus şase pacienţi cu vârste între 71 şi 86 de ani, selectaţi dintr-un grup iniţial de 18 persoane evaluate. Trei dintre pacienţi prezentau o vedere foarte slabă, iar ceilalţi trei aveau afectare vizuală moderată.

Fiecare pacient a primit o injecţie conţinând 50.000 de celule stem RPE, introduse sub retină, în zona cu deteriorarea cea mai avansată. Procedura a fost efectuată pe ochiul cu cea mai slabă funcţie vizuală pentru a reduce riscurile. Rezultatele au fost remarcabile: nu au apărut efecte secundare severe, respingere imunologică, tumori sau toxicitate, iar toţi pacienţii au înregistrat îmbunătăţiri vizuale în ochiul tratat, neobservate în ochiul netratat. Cei mai afectaţi participanţi au reuşit să citească, în medie, cu 21 de litere mai mult pe panoul Snellen, un progres considerat excepţional în cazul degenerescenţei maculare avansate.

Rajesh Rao, oftalmolog şi cercetător la Michigan Medicine, a declarat că echipa a fost surprinsă de magnitudinea îmbunătăţirilor, afirmând că un astfel de rezultat nu mai fusese observat până acum la pacienţi cu forme avansate de degenerescenţă maculară uscată. Studiul continuă cu testarea unor doze mai mari de celule, pentru a evalua dacă efectele benefice pot fi amplificate fără a compromite siguranţa. În eventualitatea unor rezultate favorabile, cercetătorii intenţionează să treacă la un studiu clinic de fază 3, comparând tratamentul cu terapiile standard.

Degenerescenţa maculară afectează semnificativ independenţa pacienţilor, provocând dificultăţi la citit, recunoaşterea feţelor sau chiar pierderea capacităţii de a conduce. De aceea, perspectiva unui tratament care nu doar opreşte evoluţia bolii, ci şi repară pierderea vizuală, reprezintă una dintre cele mai promiţătoare descoperiri din oftalmologie recente.

Deşi drumul până la aprobarea finală este lung, rezultatele publicate în revista Cell Stem Cell marchează un moment de referinţă. Pentru prima dată, o terapie cu celule stem aplicată direct în maculă demonstrează potenţial real de a reda claritatea vederii acolo unde medicina actuală poate doar să încetinească degradarea. Dacă fazele următoare confirmă aceste efecte, medicina vizuală ar putea trece de la gestionarea degenerescenţei maculare la repararea ei, rescriind astfel viitorul sănătăţii vizuale.