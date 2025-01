Ministrul Sănătăţii, despre virusul HMPV: Nu este nicio noutate, produce răceli banale

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat joi pentru Agerpres că virusul metapneumovirus uman (HMPV) nu reprezintă o noutate, întrucât a fost identificat pentru prima oară în 2001, iar în România, în fiecare an, se înregistrează zeci de mii de cazuri.

'Nu este vorba despre niciun fel de noutate. Este vorba despre un virus care a fost identificat pentru prima dată în 2001 şi care este răspunzător pentru o bună parte din virozele respiratorii, mai ales în sezonul rece. Nu se face un diagnostic etiologic, pentru că marea majoritate a infecţiilor sunt banale, sunt pur şi simplu răceli care apar mai frecvent la copii sau la persoanele cu vârste de peste 65 de ani. Uneori, ca la orice viroză, pot să apară şi cazuri mai grave şi atunci se face diagnostic etiologic. Anul acesta a fost identificat prin metode de laborator un astfel de caz, cel de la Oradea, dar nu este nimic special, nu este vorba nici despre un virus important din China. Este vorba despre un virus care evoluează în mod obişnuit în această perioadă în emisfera nordică', a explicat ministrul.

Virusul produce răceli, a adăugat el, mai ales în sezonul rece, de foarte mulţi ani, în Europa, în emisfera nordică şi 'în lume în general'.

Referindu-se la gripă, Alexandru Rafila a afirmat că în România încă nu este vorba despre o evoluţie de tip epidemic.

'Deocamdată, nu este o evoluţie de tip epidemic a infecţiei gripale, gripa este monitorizată în primul rând. Este în fiecare an (virusul HMPV în România - n.r.). Zeci de mii de cazuri sunt în fiecare an cu virusul acesta. Nu este nicio noutate, produce răceli banale. Că mai este câte un caz grav... Sunt oameni cu deficienţe imune, au boli asociate. Nu a venit din China...', a spus ministrul Sănătăţii.

Ce este virusul HMPV

Metapneumovirusul uman este înrudit cu virusul respirator sinciţial (RSV). Simptomele includ tuse, febră, durere în gât, congestie nazală şi dificultăţi de respiraţie. Virusul poate provoca complicaţii severe, precum pneumonia, în special la persoanele vulnerabile.

Deşi nu este un virus nou, HMPV a provocat îngrijorare în China din cauza numărului crescut de cazuri raportate în ultimele două săptămâni, mai ales la copiii sub 4 ani.

Autorităţile chineze recomandă măsuri preventive, cum ar fi spălarea frecventă a mâinilor şi aerisirea încăperilor. Experţii în sănătate publică monitorizează îndeaproape situaţia şi îndeamnă populaţia să rămână vigilentă şi să respecte măsurile de igienă pentru a preveni răspândirea virusului, notează libertatea.ro.

