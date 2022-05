Numărul cazurilor de rujeolă a crescut cu 79% pe plan global în primele două luni din 2022

Numărul cazurilor de rujeolă a crescut cu 79% în primele două luni ale acestui an în raport cu perioada echivalentă din 2021, întrucât pandemia de COVID-19 a afectat campaniile de vaccinare a copiilor din lumea întreagă, potrivit datelor publicate de UNICEF şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), informează Reuters.

În ianuarie şi februarie din acest an, 17.338 de cazuri de rujeolă au fost raportate la nivel mondial, marcând o creştere consistentă faţă de cele 9.665 de cazuri înregistrate în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Rujeola este o boală extrem de contagioasă, care poate fi deosebit de periculoasă pentru bebeluşi şi copii preşcolari. Rujeola se răspândeşte mai repede decât Ebola, gripa şi COVID-19.

Catherine Russell, director executiv al UNICEF, consideră că sincopele din programele de vaccinare, însoţite de reluarea activităţilor sociale după scăderea în intensitate a pandemiei de coronavirus, au reprezentat "furtuna perfectă" din acest punct de vedere, favorizând creşterea numărului de cazuri de rujeolă.

"Rujeola este mai mult decât o boală periculoasă şi potenţial mortală. Este şi un indicator timpuriu care ne arată că există lacune în campania globală de imunizare, lacune pe care copiii vulnerabili nu şi le permit", a adăugat ea.

Cele cinci ţări cu cele mai mari focare de rujeolă raportate în ultimele 12 luni sunt Somalia, Liberia, Yemen, Afgaistan şi Coasta de Fildeş. Au fost raportate 21 de focare majore de rujeolă în această perioadă.

Campaniile de imunizare a copiilor au fost afectate în lumea întreagă în timpul pandemiei de coronavirus, iar multe dintre aceste programe de vaccinare nu au fost reluate deocamdată.

La începutul lunii aprilie, 58 de campanii din 43 de ţări erau în continuare amânate, afectând 212 milioane de persoane - majoritatea copii. Nouăsprezece dintre aceste campanii vizează rujeola, punând în situaţii de risc circa 73 de milioane de copii, au anunţat UNICEF şi OMS.

Campaniile de imunizare împotriva unor boli precum febra tifoidă şi poliomielita au fost la rândul lor întrerupte. Luna trecută, Malawi a raportat primul său caz de poliomielită după o pauză de mai multe decenii, în timp ce Pakistanul, una dintre cele două ţări din lume unde poliomielita rămâne endemică, a înregistrat în această lună primul său caz după o pauză de peste un an.

OMS şi UNICEF consideră că este imperativ ca aceste campanii de imunizare să fie reluate cât mai repede. (sursa Agerpres)