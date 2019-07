Obezitatea provoacă mai multe cazuri de anumite forme de cancer decât ţigările

Numărul persoanelor obeze l-a depăşit pe cel al fumătorilor, raportul dintre acestea fiind în prezent de doi la unu, a avertizat organizaţia britanică Cancer Research UK potrivit căreia greutatea corporală în exces provoacă mai multe cazuri de anumite forme de cancer decât ţigările, relatează Press Association, potrivit Agerpres. La doar câteva zile după ce organizaţia s-a confruntat cu critici după lansarea în media de socializare a noii sale campanii contra obezităţii, reprezentanţii fundaţiei au subliniat că este nevoie de intensificarea eforturilor pentru a-i ajuta pe oameni să scape de kilogramele în plus şi să îşi reducă astfel riscul de cancer. În Marea Britanie, fumatul continuă să fie principala cauză evitabilă de cancer şi prezintă un risc de îmbolnăvire mai mare decât obezitatea. Însă, greutatea corporală excesivă este principala cauză a treisprezece tipuri de cancer şi întrece fumatul ca motiv determinant în dezvoltarea a patru tipuri de tumori, a precizat Cancer Research UK. Analiza organizaţiei demonstrează că, anual, în Marea Britanie greutatea în exces reprezintă principala cauză de apariţie a cel puţin 1.900 de cazuri în plus de cancer colorectal în comparaţie cu fumatul. De asemenea, cauzează 1.400 de cazuri în plus de cancer de rinichi, 460 de cazuri de cancer ovarian şi 180 de cazuri în plus de cancer hepatic. Potrivit datelor la nivel naţional, circa unu din trei adulţi din Marea Britanie suferă de obezitate, iar cu circa o treime mai mulţi sunt supraponderali. Unu din zece copii este obez până la împlinirea vârstei de cinci ani, procent ce creşte până la unu din cinci la atingerea vârstei de 11 ani. Conform analizei Cancer Research UK în anul 2017 în Marea Britanie erau circa 13,4 milioane de adulţi fumători erau obezi. Totodată, 6,3 milioane de adulţi fumători nu erau obezi, iar 1,5 milioane erau fumători. ''Pe măsură ce procentul persoanelor fumătoare şi obeze creşte, poate fi observat clar efectul (...) atunci când Guvernul implementează politici sau când îşi îndeasă capul în nisip'', a declarat directorul executiv al Cancer Research UK, Michelle Mitchell. ''Copiii noştri ar putea face parte dintr-o generaţie fără fumat, însă am atins un nivel record devastator în ceea ce priveşte obezitatea infantilă, iar în prezent este nevoie de o intervenţie guvernamentală imediată pentru a pune capăt acestei epidemii'', a adăugat Mitchell. ''Oamenii de ştiinţă au descoperit până în prezent că obezitatea cauzează treisprezece tipuri de cancer, însă mecanismele nu sunt complet înţelese. De aceea, este nevoie de studii ulterioare pentru a afla mai multe despre modul în care cantitatea de grăsime în exces poate conduce la cancer'' a indicat ea. La începutul acestei săptămâni, Cancer Research UK a fost criticată pentru campania sa care face o paralelă între fumat şi obezitate.

Editorial Monitorul de Galaţi protestează pentru Autostrada Moldovei timp de 15 minute, la ora 15.00, pe 15 martie Colectivul cotidianului Monitorul de Galaţi a decis să se alăture protestului omului de afaceri din Suceava, Ştefan Mandachi, care a construit un metr ... Scris de: Nicoleta ROGOJINA