Pacienţii cu diabet prezintă un risc mai mare de a dezvolta boli hepatice

Pacienţii cu diabet de tip 2 au un risc mai mare de a dezvolta boli hepatice, potrivit unui studiu preluat de Press Association, citat de Agerpres. Mulţi pacienţi cu ciroză hepatică şi cancer de ficat, afecţiuni potenţial mortale, sunt diagnosticaţi târziu, în faze avansate ale bolii, potrivit unui studiu desfăşurat de Universitatea Queen Mary din Londra şi Universitatea din Glasgow. Analiza datelor provenite de la 18 milioane de persoane din Europa sugerează că bolnavii de diabet tip 2 au un risc specific în ceea ce priveşte această ''afecţiune tăcută'' şi ar trebui monitorizaţi cu atenţie pentru a preveni progresia bolii care le poate pune viaţa în pericol. Steatoza hepatica non-alcoolică (NAFLD) afectează până la un sfert dintre locuitorii ţărilor occidentale şi este cea mai frecventă cauză de boală hepatică din lume. Această afecţiune, aflată în strânsă legătură cu obezitatea şi cu diabetul de tip 2, rămâne deseori nediagnosticată de medicii generalişti, susţin specialiştii de la Universitatea Queen Mary din Londra. Pentru cei mai mulţi dintre pacienţi, NAFLD este o afecţiune benignă, doar una din şase persoane dezvoltând o formă agresivă a bolii, cunoscută sub denumirea de Steatohepatita non-alcoolică (NASH), care poate duce la leziuni hepatice, cicatrizarea ţesutului hepatic iar, în unele cazuri, la ciroză, insuficienţă hepatică sau chiar cancer hepatic. Prin identificarea pacienţilor care au un risc mai mare de a dezvolta forma mai agresivă, intervenţiile şi tratamentele ar putea fi direcţionate către cei care au cea mai mare nevoie de acestea. În cel mai mare studiu de acest tip, publicat în revista BMC Medicine, echipa de cercetători a asociat datele medicale a 18 milioane de europeni de vârstă adultă din Regatul Unit, Olanda, Italia şi Spania. Cercetătorii au asociat fiecare pacient diagnosticat cu NAFLD cu 100 de pacienţi care nu aveau un diagnostic înregistrat şi au urmărit să vadă care dintre aceştia au dezvoltat ciroză hepatică sau cancer de ficat de-a lungul timpului. Peste 136.000 de pacienţi au fost identificaţi cu NAFLD/NASH şi au prezentat un risc mai mare de a avea diabet de tip 2, hipertensiune şi obezitate în comparaţie cu grupul de control. Cea mai semnificativă asociere a fost observată la pacienţii cu NAFLD/NASH diagnosticaţi cu diabet de tip 2 - aceştia au avut o probabilitate de două ori mai mare de a dezvolta o formă agresivă de boală hepatică. Aceste constatări sugerează că diabetul ar putea fi un bun indicator al evoluţiei bolilor de ficat. "Am constatat cu surprindere că numărul pacienţilor care aveau în istoric steatoză hepatica non-alcoolică era mult mai mic decât ne aşteptam, ceea ce înseamnă că mulţi pacienţi rămân nediagnosticaţi în medicina primară", a apus conducătorul cercetării, William Alazawi, de la Universitatea Queen Mary din Londra. "Chiar şi în intervalul scurt luat în calcul de studiu, unii dintre pacienţi au progresat către stadii mai avansate, potenţial mortale ale bolii, ceea ce sugerează că diagnosticul a venit foarte târziu." "Publicul, medicii şi decidenţii politici trebuie să fie conştienţi de această boală tăcută şi trebuie puse în aplicare strategii pentru a aborda cauzele profunde şi a evita evoluţia către stadii potenţial mortale." "Persoanele bolnave de diabet prezintă un risc mai mare de a dezvolta stadii avansate ale bolii, ceea ce sugerează că ar trebui să ne concentrăm eforturile asupra educării şi prevenţiei bolilor hepatice la pacienţii cu diabet''.

