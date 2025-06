Raport ONU: Peste 300 de milioane de oameni consumă droguri la nivel mondial, adică 6% din populaţia adultă

Consumul global de droguri a crescut în ultimul deceniu şi a ajuns la 316 milioane de persoane în 2023, reprezentând 6% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 15 şi 65 de ani, faţă de 5,2% în 2013, subliniază 'Raportul mondial privind drogurile 2025' al Oficiului ONU pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), dat joi publicităţii la Viena şi citat de EFE.

Canabisul rămâne drogul cel mai consumat, de către 244 de milioane de oameni, echivalentul a 77% din total, conform documentului.

Acesta este urmat de opioide, cu 61 de milioane de consumatori, amfetamine (30,7 milioane de consumatori), cocaină (25 de milioane de consumatori) şi ecstasy (21 de milioane de consumatori). În general, stupefiantele sintetice au cunoscut o creştere semnificativă în ultimul deceniu.

Deşi consumul variază în funcţie de regiune, ONU avertizează asupra unei tendinţe globale clare: tot mai mulţi oameni apelează la droguri, şi o fac la vârste din ce în ce mai scăzute. La aceasta se adaugă faptul că pieţele pentru aceste produse ilegale s-au diversificat datorită digitalizării şi accesului la substanţe prin intermediul platformelor online.

În 2022, se estimează că 63 de milioane de persoane sufereau de tulburări legate de consumul de droguri - consumatori cu dependenţă, vătămări fizice sau psihologice sau cu o nevoie urgentă de tratament.

Raportul subliniază faptul că opioidele rămân cele mai periculoase droguri: în SUA, fentanilul şi alte droguri sintetice tari sunt responsabile pentru majoritatea celor peste 100.000 de decese cauzate de supradoze în 2023.

În zonele urbane marginalizate din America de Sud, în special în Argentina, Bolivia şi Peru, pasta de coca (ce este cunoscută şi sub numele de 'paco') a declanşat o gravă criză de sănătate publică din cauza faptului că dă uşor dependenţă şi este extrem de toxică.

În Europa, în special în Europa de Est, heroina şi opioidele sintetice sunt cele mai periculoase droguri.

În Africa de Vest, utilizarea tramadolului, un analgezic opioid utilizat în medicină, a crescut semnificativ.

În Asia de Sud-Est, metamfetamina s-a impus ca un drog utilizat în mod obişnuit, cu o creştere semnificativă a convulsiilor şi a cazurilor severe de dependenţă.

Studiul nu oferă o estimare actualizată a numărului de decese cauzate direct de droguri, ci repetă datele din 2021, cu o estimare de aproape 500.000 de decese în acel an.

Raportul menţionează, de asemenea, că alţi factori, precum strămutarea forţată, sărăcia şi violenţa, cresc numărul persoanelor vulnerabile care apelează la narcotice.

ONU atrage atenţia că doar unul din cinci consumatori cu probleme grave legate de droguri are acces la tratament, iar abordările punitive continuă să prevaleze în multe regiuni, în detrimentul sănătăţii publice şi al strategiilor de prevenţie.

În 2023, doar 5,5% dintre femeile cu tulburări severe de consum de substanţe primeau vreun tratament, comparativ cu 13,6% dintre bărbaţi, conform raportului. Femeile, notează ONU, se confruntă cu stigmatizare şi temeri suplimentare, cum ar fi pierderea custodiei copiilor.

Stigmatizarea nu numai că reduce probabilitatea de a solicita ajutor, dar limitează şi accesul acestora la servicii şi programe de îngrijire, conchide raportul ONU. (sursa Agerpres)