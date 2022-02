SEMNAL DE ALARMĂ: 15% dintre copiii români au fumat înainte de 15 ani

În septembrie 2016, societatea civilă, medicală şi academică a României a adus în atenţia factorilor de decizie, în prezenţa şi cu susţinerea Preşedintelui României, prima strategie naţională integrată de reducere a consumului de tutun, 2035 - Prima generaţie fără tutun din România.



Iniţiativa este susţinută în prezent de peste 350 de organizaţii neguvernamentale care au semnalat, în repetate rânduri, prevalenţa consumului de tutun în rândul copiilor români (de exemplu, faptul că 14,6% dintre copiii cu vârste între 13 şi 15 ani au declarat că au fumat, iar 8,2% că au folosit ţigarete electronice în ultimele 30 de zile).



Obiectivul principal al strategiei este reducerea consumului de tutun la sub 5% din populaţia cu vârste cuprinse între 13-15 ani.



"COVID-19 a însemnat peste 40.000 de decese in România într-un singur an. Consumul de tutun înseamnă, în fiecare an, peste 36.600 de decese", semnalează Organizaţia Salvaţi Copiii.