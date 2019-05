Simptomele artritei reumatoide pot fi observate cu mult timp înainte de stabilirea diagnosticului

Dificultăţile în efectuarea unor activităţi zilnice obişnuite, precum îmbrăcarea, deplasarea pe jos şi hrănirea, pot fi observate la pacienţii cu artrită reumatoidă cu un an sau doi înainte de stabilirea diagnosticului, conform unui studiu recent, citat de UPI, potrivit Agerpres. ''Aceasta este o concluzie nouă, o descoperire foarte interesantă'', a declarat autoarea principală a studiului, doctor Elena Myasoedova, reumatolog la Mayo Clinic din Rochester, Statele Unite. ''Ar putea reflecta o acumulare a simptomelor între momentul instalării (bolii) şi cel în care este stabilit diagnosticul pacienţilor'', a declarat cercetătoarea în cadrul unui comunicat dat publicităţii de clinica din Minnesota. Studiul a relevat totodată că nivelurile cronice ale dificultăţii în efectuarea activităţilor zilnice (dizabilitate funcţională) au fost observate şi după diagnosticarea pacienţilor cu artrită reumatoidă şi începerea tratamentului. Acest lucru ar putea fi cauzat de o serie de factori, precum creşterea nivelului de suferinţă fizică şi psihică, utilizarea tratamentelor precum glucocorticoizi şi antidepresive şi anticiparea unei îmbunătăţiri a simptomelor, a adăugat specialista. Pentru acest studiu, cercetătorii au analizat datele medicale prelevate de la 586 de pacienţi diagnosticaţi cu artrită reumatoidă şi 531 de indivizi care nu sufereau de această afecţiune, înregistraţi în baza de date a Proiectului de Epidemiologie Rochester. Rata de dizabilitate funcţională a fost de peste două ori mai mare în rândul pacienţilor cu artrită reumatoidă în comparaţie cu cei care nu sufereau de această boală. În cazul majorităţii grupelor de vârstă, pacienţii cu artrită reumatoidă au prezentat o rată cu 15% sau mai mult de dizabilitate funcţională în comparaţie cu al doilea grup. Concluziile cercetării demonstrează importanţa tratamentului precoce în cazul pacienţilor cu artrită reumatoidă, a subliniat Myasoedova. Artrita reumatoidă este o boală autoimună care afectează cel mai adesea articulaţiile, dar poate viza şi alte regiuni ale corpului. Artrita reumatoidă este una dintre cele mai frecvente afecţiuni cronice asociate dizabilităţii funcţionale în Statele Unite şi are un impact semnificativ asupra calităţii vieţii, notează UPI. Printre simptomele bolii se numără dureri sau umflături la nivelul încheieturilor, însă 40% dintre pacienţi prezintă simptome care nu implică încheieturile, precum oboseală, febră şi scăderea poftei de mâncare. Studiul urmează să fie publicat în luna iunie în jurnalul Mayo Clinic Proceedings.

