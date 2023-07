Singurătatea ar putea creşte riscul de declanşare a unei boli cardiace în rândul diabeticilor

Singurătatea ar putea spori riscul de declanşare a unei boli cardiace în rândul pacienţilor diabetici, sugerează rezultatele unui studiu recent, informează DPA.

Oamenii de ştiinţă au descoperit că singurătatea ar putea fi un factor de risc mai important pentru apariţia bolii arteriale coronariene - o afecţiune din cauza căreia vasele sangvine care alimentează inima se îngustează sau ajung să fie blocate - decât dieta deficitară, lipsa exerciţiilor fizice, fumatul şi depresia.

Autorii studiului consideră că descoperirile lor, publicate în European Heart Journal, subliniază importanţa relaţiilor sociale pentru conservarea sănătăţii oamenilor.

Autorul studiului, Lu Qi, profesor la Facultatea de Sănătate Publică şi Medicină Tropicală din cadrul Universităţii Tulane din New Orleans, a declarat: "Calitatea contactului social pare să fie mai importantă pentru sănătatea inimii la persoanele cu diabet decât numărul angajamentelor sociale".

"Nu ar trebui să minimalizăm importanţa singurătăţii asupra sănătăţii fizice şi emoţionale. Îi încurajez pe pacienţii cu diabet care se simt singuri să se alăture unui grup sau să se înscrie la un curs şi să încerce să îşi facă prieteni printre oamenii cu care au interese comune", a adăugat el.

Pentru realizarea studiului, cercetătorii au analizat datele furnizate de UK Biobank - o bază de date online cu înregistrări medicale şi de lifestyle obţinute de la mai mult de o jumătate de milion de britanici - şi care vizau peste 18.000 de adulţi cu vârste cuprinse între 37 şi 73 de ani.

Aceste persoane aveau diabet, însă nu şi boală arterială coronariană, la începutul acestui studiu, desfăşurat pe o perioadă de un deceniu.

Cercetătorii au utilizat chestionare pentru a examina felul în care singurătatea şi alţi factori, precum Indicele de Masă Corporală (IMC), activitatea fizică, dieta, consumul de alcool, fumatul, medicaţia, presiunea sangvină, nivelul de colesterol şi glicemia, ar putea afecta relaţiile dintre oameni.

Pe parcursul a peste 10 ani, mai mult de 3.000 de pacienţi au dezvoltat o maladie cardiacă, inclusiv boală arterială coronariană şi accident vascular cerebral.

Autorii studiului au descoperit că persoanele care au înregistrat cele mai mari scoruri la factorul de risc "singurătate" au prezentat un risc cu 26% mai mare de a dezvolta o boală cardiacă în comparaţie cu persoanele cu scoruri mai mici.

Ei au descoperit şi că singurătatea este un factor de risc mai mare pentru apariţia bolilor cardiace decât dieta deficitară, absenţa exerciţiilor fizice, fumatul şi depresia - însă are o mai mică influenţă atunci când este comparată cu factori precum funcţia renală, nivelul de colesterol şi IMC-ul.

"Singurătatea s-a clasat mai sus ca factor de predispoziţie pentru boli cardiovasculare în comparaţie cu mai multe obiceiuri care ţin de stilul de viaţă. Am mai descoperit că, pentru pacienţii cu diabet, consecinţa factorilor de risc fizic (glicemie slab controlată, hipertensiune, colesterol ridicat, fumat şi funcţie renală deficitară) este mai mare în rândul celor singuri în comparaţie cu cei care nu sunt singuri", a declarat profesorul Lu Qi.

"Aceste rezultate sugerează că întrebarea adresată pacienţilor cu diabet despre singurătate ar trebui să devină parte a examinării standard, iar cei afectaţi ar trebui direcţionaţi spre serviciile de sănătate mintală", a adăugat autorul studiului, notează Agerpres.