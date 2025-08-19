De ce unele tipuri de cancer mamar nu răspund la tratament

O echipă de cercetători din Australia a identificat un mecanism crucial care explică de ce unele forme de cancer mamar pozitiv pentru receptorul de estrogen (ER+) devin rezistente la tratament, notează Agerpres, citând agenţia Xinhua.

Studiul, publicat în Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, arată că inactivarea căii celulare JNK – responsabilă cu declanşarea unui răspuns la stresul celular – permite celulelor canceroase să ignore tratamentele standard, precum terapia endocrină combinată cu inhibitori CDK4/6.

„Când am eliminat genele implicate în calea JNK, celulele canceroase au continuat să se dezvolte în ciuda tratamentului”, a declarat Sarah Alexandrou, autoarea principală, de la Institutul Garvan şi Universitatea New South Wales.

Rezistenţa a fost observată atât în experimentele de laborator, cât şi în probe tumorale umane. Coautoarea Liz Caldon afirmă că testarea activităţii JNK ar putea ajuta la personalizarea tratamentelor pentru pacientele care nu răspund la terapia standard.