Societatea de Cardiologie: Bolile cardiovasculare - un risc major pentru infecţia cu noul coronavirus

Preşedintele Societăţii Române de Cardiologie, Dragoş Vinereanu, a declarat că bolile cardiovasculare reprezintă un risc major pentru infecţia cu noul coronavirus şi a subliniat importanţa testării pentru COVID-19 a persoanelor cu afecţiuni cardiovasculare care se internează, informează Agerpres.

"Lucrurile au fost discutate pe larg la conferinţa de primavară, pe care am susţinut-o în ultimele cinci zile (...) şi stau în felul următor: bolile cardiovasculare reprezintă principala complicaţie a infecţiilor COVID-19, răspunzând de 70% dintre comorbidităţile din care pacienţii cu COVID-19 decedează. Pe de altă parte, bolile cardiovasculare reprezintă un risc major pentru infecţia cu SARS-CoV-2, între 10 şi 12% dintre infecţiile cu SARS-CoV-2 se datorează bolilor cardiovasculare sau comorbidităţilor legate de bolile cardiovasculare", a spus Vinereanu, marţi, într-o conferinţă de presă online organizată de Societatea Română de Cardiologie.

El a subliniat importanţa testării pentru COVID-19 a persoanelor cu afecţiuni cardiovasculare care se internează.

"Patologia cardiovasculară (...) se poate decompensa în urma unei infecţii cu SARS-CoV-2, de aici importanţa testării obligatorii la internare în spital a oricărui pacient cardiovascular şi noi am făcut un demers către Direcţia de Sănătate Publică şi către Ministerul Sănătăţii, în aşa fel încât să fie inclusă pe lista patologiilor care trebuie obligatoriu testată la internarea în spital şi să avem finanţare corespunzătoare în acest sens. Deocamdată nu suntem pe această listă", a afirmat Vinereanu.

Consilierul prezidenţial Diana Păun a prezentat un mesaj din partea Administraţiei Prezidenţiale, potrivit căruia bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate în România, dar nu numai.

Ea a afirmat că bolile cardiovasculare sunt evitabile prin prevenţie, aspect care presupune evitarea factorilor de risc comportamentali. Diana Păun a spus că în Europa hipertensiunea este asociată cu stilul de viaţă, cu obiceiurile nesănătoase, iar în România inclusiv cu lipsa tradiţiei în ceea ce priveşte un tratament continuu.

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Horaţiu Moldovan a spus că, printre măsurile strategice pe care instituţia pe care o reprezintă le are în vedere, referitor la bolile cardiovasculare, se numără creşterea capacităţii de a derula activităţi de promovare a sănătăţii eficace şi eficiente la nivel naţional şi local; evaluarea nevoilor, inclusiv adaptarea mesajelor şi canalelor de comunicare la nevoile şi specificul populaţiei şi nivelul actual de dezvoltare al societăţii; mai buna cunoaştere a stării de sănătate şi a determinanţilor bolii şi evaluarea adecvată a rezultatelor imediate şi pe termen lung; elaborarea de propuneri pentru revizuirea şi actualizarea programei de educaţie pentru sănătate în şcoli şi licee şi în mai strânsă colaborare cu Ministerul Educaţiei pentru implementarea eficace a intervenţiilor vizând promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate la copii de vârstă şcolară.

Elisabeta Bădilă, preşedintele grupului de lucru pe hipertensiune arterială din cadrul Societăţii Române de Cardiologie, a declarat că cercetările arată că mai mulţi români înţeleg importanţa măsurării hipertensiunii arteriale.

"Dacă anul trecut 10% dintre românii intervievaţi nu-şi măsuraseră niciodată tensiunea arterială, anul acesta procentul acestora s-a redus la jumătate şi doar 5% dintre românii intervievaţi nu şi-au măsurat niciodată tensiunea arterială în 2020, însă mai puţini dintre pacienţii hipertensivi respectă tratamentul (...). Anul trecut 74% dintre pacienţi respectau exact tratamentul propus, anul acesta 58% respectă exact tratamentul prescris (...) 8% dintre pacienţii intervievaţi nu iau toate medicamentele prescrise sau folosesc alt dozaj", a afirmat Bădilă.

Potrivit acesteia, faţă de 2019, mai puţini români cred că hipertensiunea e o afecţiune pe care o au doar cei de peste 60 de ani.

"Ne propunem, ca şi noutate, o campanie tv cu impact mare asupra populaţiei, care îl aduce în prim plan pe domnul Mircea Lucescu, care a acceptat să fie promotorul acestei campanii dedicate hipertensiunii arteriale", a adăugat Bădilă.