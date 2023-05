«Spitalele să scoată la concurs posturile de medici şi asistenţi de care au nevoie!»

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a făcut un apel, duminică, la spitale să scoată la concurs posturile de medici şi de asistenţi medicali de care au nevoie, menţionând că atunci va putea propune un memorandum în Guvern pentru aprobarea acestora, chiar dacă există în vigoare ordonanţa care limitează angajările în sistemul bugetar.

"Am făcut un apel la toate spitalele de România să scoată posturile la concurs. Acum, sigur că ne găsim într-o perioadă în care există o ordonanţă care limitează angajările în toate sectoarele, nu numai în sectorul sanitar şi au fost diverse, mă rog, discuţii dacă Sănătatea şi Învăţământul sunt sau nu incluse în această ordonanţă. Eu o să fac din nou acest apel la spitale să solicite posturile de medici, de asistenţi medicali de care au nevoie şi să le scoată la concurs şi vă promit că voi face un memorandum în Guvern ca să se aprobe scoaterea la concurs a acestor posturi, chiar dacă există în vigoare această ordonanţă", a afirmat Rafila, cu prilejul sesiunii extraordinare a concursului de intrare în rezidenţiat, întrebat în legătură cu faptul că medicii rezidenţi se plâng că spitalele nu scot posturi la concurs.

El a precizat că, în prezent, sunt peste 1.000 de tineri medici care au susţinut săptămâna trecută, la nivel naţional, examenul de specialitate şi care nu au posturi.

"Mi se pare o nedreptate şi nu pot să o accept şi nu are niciun fel de raţionalitate să avem peste 1.000 de medici care au devenit specialişti şi ei să nu aibă unde să lucreze. Cred că e foarte clar lucrul ăsta. Sunt convins că Guvernul va aproba un astfel de memorandum care să permită ocuparea posturilor libere de către medicii care nu au în momentul de faţă un angajament. Această mie de specialişti care tocmai a susţinut examenul este, probabil, cel mai bun exemplu. Trebuie să-i angajăm aici, în ţară, avem nevoie de ei, nu trebuie să încurajăm în niciun fel emigraţia personalului medical calificat", a evidenţiat Alexandru Rafila.

Ministrul a explicat că, pentru a transmite memorandumul în acest sens Guvernului, spitalele trebuie să scoată posturile la concurs.

"Nu Ministerul Sănătăţii face angajări, spitalele fac angajări pe ambulatoriile de specialitate şi aşa mai departe. Dânşii trebuie să ne trimită nouă solicitările de locuri pe care vor să le scoată la concurs şi, în momentul acela, imediat, în decurs de 48 de ore, înaintăm memorandumul spre aprobare Guvernului României", a spus Rafila.

El a mai arătat că este necesar un inventar mai apropiat de nevoi al spitalelor din România, pentru a găsi o soluţie pentru scoaterea la concursul de rezidenţiat a mai multor posturi.

"Mă gândesc foarte serios, bineînţeles împreună cu universităţile şi cu spitale din România, să avem totuşi un inventar mai apropiat de nevoi al spitalelor din România şi să găsim o soluţie încât să scoatem la concursul de rezidenţiat un procent mai mare de posturi pentru ca să ştim unde merg aceşti oameni să lucreze, să se familiarizeze cu locurile de muncă şi să găsim şi o chestiune stimulativă pentru fiecare dintre spitalele care scoate posturi la concurs, să facă în aşa fel încât să-i convingă să şi rămână acolo", a explicat ministrul Sănătăţii.

Potrivit acestuia, autorităţile locale pot să le ofere medicilor tineri un pachet atractiv de condiţii locative, legate de educaţia copiilor pentru a rămâne într-o anumită localitate.

"Să nu uităm că sunt multe familii tinere de medici, de asistenţi medicali care trebuie să-şi ducă copii la grădiniţă, dacă trebuie să stea, de exemplu, de gardă la spital sau într-un loc în care ei pot fi îngrijiţi. Aşa ca autorităţile locale, care sunt responsabile sau ar trebui să fie responsabile pentru sănătatea cetăţenilor din comunităţile pe care le conduc, trebuie să se gândească şi la aceste lucruri, pentru că un medic care merge doar ca să primească un salariu şi să lucreze într-un spital nu e suficient. Trebuie să găsim tot pachetul care să facă atractivă o anumită localitate pentru tinerii absolvenţii ai Facultăţilor de Medicină", a transmis Rafila.

El a subliniat că administraţiile spitalelor trebuie să se implice pentru a-şi asigura resursa umană.

"Unii rămân, alţii nu rămân (medicii rezidenţi în spitale - n.r.). Aici este vorba de modul în care este formulat contractul dânşilor cu unitatea care a scos postul respectiv. (...) Sunt totuşi patru ani de rezidenţiat, un spital poate să facă în aşa fel încât să reprezinte un pol de atracţie pentru cel care a încheiat contractul respectiv. Dacă patru ani de zile nu se interesează în niciun fel de acel rezident, de ce probleme are, cum ar dori să lucreze, care e statusul lui familial, care e perspectiva lui... Cred că administraţiile acestor spitale trebuie să se implice pentru ca să-şi asigure resursa umană. Ministerul Sănătăţii poate să facă cadrul general, dar atractivitatea unui loc de muncă în domeniul medical e legată direct de administraţia spitalului şi de autoritatea locală, care este coordonatoarea activităţii în zona respectivă", a menţionat ministrul Rafila, potrivit Agerpres.