Statele Unite au demarat campania de vaccinare împotriva COVID-19 a copiilor cu vârsta de sub cinci ani

Statele Unite au demarat marţi campania de vaccinare împotriva COVID-19 a copiilor cu vârsta de sub cinci ani, o măsură salutată de unii părinţi dornici să îşi protejeze micuţii de cele mai grave efecte ale virusului, informează AFP.

Un pas crucial fusese făcut cu o săptămână în urmă în Statele Unite către vaccinarea sugarilor şi a copiilor mici împotriva COVID-19, odată cu recomandarea favorabilă a experţilor americani, care au decis să autorizeze vaccinurile Moderna şi Pfizer începând de la vârsta de şase luni.

Mai multe ţări şi teritorii, printre care Argentina, Bahrein, Chile, China, Cuba, Hong Kong şi Venezuela, oferiseră anterior posibilitatea vaccinării împotriva COVID-19 pentru copiii de vârstă mică, dar nu cu vaccinuri pe bază de ARN mesager (Pfizer, Moderna), considerată cea mai avansată tehnologie în domeniu.

Agenţia Europeană pentru Medicamente analizează în prezent vaccinul Moderna pentru utilizarea la copiii de sub şase ani şi ar putea urma decizia SUA.

Copiii cu vârste cuprinse între şase luni şi patru ani nu prezintă nici pe departe un risc la fel de mare ca adulţii în cazul în care sunt infectaţi.

Cu toate acestea, amploarea contaminărilor a dus la peste 45.000 de internări în spitale şi la aproape 500 de decese - dintr-un total de peste un milion - în grupa de vârstă 0-4 ani în SUA de la începutul pandemiei.

Potrivit unei anchete a Kaiser Family Foundation din luna mai, doar unul din cinci părinţi cu copii în vârstă de sub cinci ani dorea să îşi vaccineze copiii imediat.

"Cred că vreau să văd mai multe rezultate ale cercetărilor", a declarat Rita Saeed, în vârstă de 29 de ani, în timp ce îşi plimba copilul în cărucior în Central Park din New York, adăugând vrea să aştepte câţiva ani înainte de a-şi vaccina fiul în vârstă de doi ani.

Într-un semn că politizarea persistă în SUA în jurul vaccinurilor, guvernatorul Floridei şi posibilul rival al lui Donald Trump la alegerile prezidenţiale din 2024, Ron DeSantis, a refuzat să facă o comandă la guvernul federal pentru vaccinuri pentru copii cu vârsta de sub cinci ani, "care nu au niciun risc de a lua ceva", a declarat acesta.

"Nu este momentul pentru politică", a replicat preşedintele SUA Joe Biden, "este vorba despre a le permite părinţilor să facă tot ceea ce le stă în putinţă pentru siguranţa copiilor lor". (sursa Agerpres)