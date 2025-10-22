Un posibil „vaccin împotriva îmbătrânirii”, dezvoltat de compania americană Immorta Bio

Compania Immorta Bio din Florida, specializată în terapii pentru longevitate, a depus un patent pentru o tehnologie pe care o descrie ca un potenţial „vaccin împotriva îmbătrânirii”. Metoda, numită SenoVax, are ca obiectiv instruirea sistemului imunitar să identifice şi să elimine celulele deteriorate care se acumulează odată cu trecerea timpului şi care favorizează apariţia bolilor cronice şi a cancerului.

Primele date provin din teste pe animale, unde tratamentul a încetinit procesele de îmbătrânire şi a redus mai multe tipuri de tumori. Tehnologia rămâne însă în stadiu experimental. Următorul pas îl reprezintă studiile clinice, care vor începe cu pacienţi ce suferă de cancer pulmonar avansat. Doar dacă tratamentul se dovedeşte sigur, SenoVax ar putea fi testat ulterior şi pentru afecţiuni asociate înaintării în vârstă.

Brevetul descrie o abordare de tip „vaccin pentru senescenţă”, menită să stimuleze sistemul imunitar să elimine celulele senescente, cunoscute şi ca „celule zombie”. Spre deosebire de medicamentele senolitice deja existente, care determină autodistrugerea acestor celule, tehnologia Immorta Bio se bazează pe o reacţie imună naturală, considerată o alternativă posibil mai sigură.

Celulele senescente sunt celule îmbătrânite sau afectate care nu mai au capacitatea de a se divide, dar nici nu mor. Acumularea lor favorizează inflamaţia, degradarea ţesuturilor şi apariţia unor boli asociate vârstei, precum bolile cardiovasculare şi cancerul. Eliminarea lor reprezintă una dintre direcţiile centrale ale cercetării în domeniul longevităţii.

În experimentele pe animale, SenoVax a încetinit dezvoltarea mai multor tipuri de tumori pulmonare, mamare, cerebrale, cutanate şi pancreatice. Mecanismul diferă de cel al tratamentelor convenţionale, deoarece urmăreşte eliminarea celulelor senescente care susţin supravieţuirea tumorilor, şi nu atacul direct asupra celulelor canceroase. Dr. Thomas Ichim, directorul ştiinţific al Immorta Bio, explică faptul că înlăturarea acestor celule permite intervenţia directă în biologia îmbătrânirii şi slăbeşte mediul de care tumorile depind.

Compania consideră că, dacă sistemul imunitar poate fi „antrenat” să ţină sub control aceste celule pe termen lung, ar putea deveni posibilă încetinirea sau chiar inversarea unor procese asociate vârstei. CEO-ul Immorta Bio, dr. Boris Reznik, afirmă că SenoVax deschide perspectiva unei terapii care ar putea acţiona simultan asupra senescenţei şi asupra tumorilor, cancerul fiind una dintre cele mai frecvente boli ale îmbătrânirii. (sursa stiripesurse.ro)