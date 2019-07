Suplimentele cu doze mari de calciu pot creşte riscul de deces la pacienţii cu cancer

Administrarea unor suplimente care conţin doze mari de calciu poate creşte riscul de deces la persoanele bolnave de cancer, potrivit unui nou studiu publicat în revista americană Annals of Internal Medicine, relatează Press Association, informează Agerpres. Studiul arată însă că un consum crescut de alimente care conţin calciu este considerat sigur. Anumiţi nutrienţi din produsele alimentare - dar nu şi din suplimente - au fost în general legaţi de un risc mai mic de deces provocat de cancer. Oameni de ştiinţă de la Universitatea americană Tufts au afirmat că pacienţii care au cancer riscă să fie în mare pericol prin administrarea zilnică de suplimente care conţin doze de calciu mai mari de 1.000 de miligrame. Studiul, care analizează datele a peste 27.000 de adulţi din SUA, nu a găsit nicio dovadă a unei asocieri între calciul din alimente şi decesul provocat de cancer. Autorii studiului au comparat aportul unei game de nutrienţi cu ratele de deces din orice cauză, boli cardiovasculare şi cancer. Ei au arătat că un consum adecvat de vitamine A şi K, precum şi magneziu şi zinc, reduce riscul de deces. Însă, această constatare se aplică numai nutrienţilor din alimente, nu şi din suplimente. Niveluri ridicate de aport de calciu din suplimente alimentare au fost asociate cu un risc mai mare de deces provocat de cancer. În plus, există dovezi că un consum inutil de suplimente de vitamina D de către persoanele care nu au deficienţe de această vitamină ar putea creşte riscul de deces din orice cauză.

