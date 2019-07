O formă de malarie rezistentă la medicamente se răspândeşte în Asia de Sud-Est

Tulpini de malarie rezistente la două medicamente cheie împotriva acestei boli se răspândesc în Vietnam, Laos şi nordul Thailandei, după ce numeroase cazuri au fost înregistrate în Cambodgia, au avertizat oameni de ştiinţă, citaţi de Reuters, informează Agerpres. Utilizând supravegherea genomică pentru a urmări răspândirea formei de malarie rezistente la medicamente, oamenii de ştiinţă au descoperit că tulpina, cunoscută sub numele de KEL1/PLA1, a evoluat şi a suferit noi mutaţii genetice care o fac şi mai rezistentă la tratament. "Am descoperit că această tulpină s-a răspândit agresiv, înlocuind paraziţii locali ai malariei, şi a devenit tulpina dominantă în Vietnam, Laos şi nord-estul Thailandei", a declarat Roberto Amato, care a lucrat cu o echipă de la Institutul Wellcome Sanger din Marea Britanie, Universitatea Oxford şi Universitatea Mahidol din Thailanda. Malaria este provocată de paraziţi din genul Plasmodium care sunt transmişi şi răspândiţi prin muşcăturile ţânţarilor. Circa 220 de milioane de persoane au fost infectate cu malarie în 2017, potrivit estimărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), iar boala a ucis 400.000 dintre aceştia. Marea majoritate a cazurilor şi deceselor s-au înregistrat în rândul bebeluşilor şi copiilor din Africa Subsahariană. Malaria poate fi tratată cu succes cu medicamente în fază incipientă, însă forma bolii rezistentă la medicamente este din ce în ce mai răspândită în numeroase părţi ale lumii, în special în Asia de Sud-Est. "Viteza cu care paraziţii de malarie se răspândesc în Asia de Sud-Est este foarte îngrijorătoare", a declarat Olivo Miotto, cercetătorul care a condus studiul. "Alte medicamente pot fi eficiente în momentul de faţă, însă situaţia este extrem de fragilă şi acest studiu evidenţiază că sunt necesare acţiuni urgente", a completat el.

