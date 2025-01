Ţigările electronice: Risc de pneumonie chimică, iar pe termen lung - risc de infarct şi AVC

Ţigările electronice pot provoca pneumonie chimică, cunoscută cu denumirea de EVALI, şi pot prezenta pe termen lung risc foarte mare de infarct miocardic sau accident vascular cerebral, a subliniat, luni, medicul pneumolog Beatrice Mahler.

”Sunt substanţe chimice încălzite la temperaturi foarte mari. Aceste temperaturi permit ca substanţa chimică din cartuşul respectiv să se transforme într-un vapor foarte fin care pătrunde foarte uşor nu doar în aparatul respirator, ci trece dincolo de alveole şi ajunge în sânge. Ajuns în sânge, produsul respectiv acţionează ca orice poluant, poluanţi pe care îi evităm în aerul pe care îl respirăm în mod normal şi produc leziuni diferite. Dacă este să vorbim despre leziunile acute, vorbim despre afectare pulmonară acută, chiar sub formă de pneumonie, o pneumonie chimică monitorizată la acest moment la nivel internaţional, care este extrem de severă şi care poate să determine inclusiv internarea în spital a persoanei respective şi suport respirator”, a declarat medicul Beatrice Mahler pentru Agerpres.

Beatrice Mahler a adăugat că studiile iniţiale publicate de curând indică faptul că pe termen lung sunt riscuri foarte mari de infarct miocardic sau de accident vascular cerebral, întrucât substanţele chimice declanşează la nivelul plăcilor de aterom existente în vase coagularea.

”Dacă vorbim despre efectele pe termen lung, aici lucrurile încă sunt sub atentă observare, pentru că nu avem încă suficient timp ca să tragem concluzii, dar studiile iniţiale care s-au publicate de curând indică faptul că sunt riscuri foarte mari de accident coronarian, adică de infarct miocardic, sau accident vascular cerebral, pentru că aceste substanţe chimice declanşează la nivelul plăcilor de aterom existente în vase coagularea. Or, de aici până la infarct este doar un pas. Acest lucru nu era cunoscut. Este nevoie de studii suplimentare, însă este un semnal de alarmă extrem de serios pe care datele ştiinţifice încep să le pună în evidenţă”, a explicat medicul.

Ea a spus că ţigările electronice dau dependenţă şi a precizat că nu există însă tratament pentru această dependenţă.

Beatrice Mahler a mai spus că sunt tineri care vin la Institutul ”Marius Nasta” cu probleme provocate de ţigări electronice, dar de cele mai multe ori simptomatologia poate fi confundată cu o interferenţă respiratorie, întrucât tuşesc, pot să strănute sau să aibă fenomene acute. Potrivit medicului, cei care vapează cantităţi mari pot avea inclusiv tulburări digestive.