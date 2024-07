Un pacient Neuralink spune că implantul i-a oferit abilităţi incredibile în gaming

Noland Arbaugh, primul pacient care a primit un implant cerebral de la startup-ul Neuralink fondat de Elon Musk, susţine că dispozitivul i-a oferit abilităţi impresionante în jocurile video.

„Practic, am un aimbot în cap”, a declarat el într-un interviu recent la podcastul Joe Rogan Experience.

În urmă cu opt ani, Noland Arbaugh, acum în vârstă de 29 de ani, şi-a pierdut controlul asupra membrelor în urma unui accident de scufundare. Însă, datorită unui dispozitiv de dimensiunea unei monede, implantat în craniu şi creier, el a recăpătat abilitatea de a controla un cursor doar cu mintea. Această tehnologie, deşi nu este lipsită de riscuri, are potenţialul de a transforma profund vieţile persoanelor afectate, oferindu-le noi modalităţi de a trăi independent şi îmbogăţit.

Arbaugh a menţionat că tehnologia îi oferă abilităţi remarcabile în gaming. „Vor trebui să creeze ligi separate pentru oameni ca mine pentru că nu este corect”, a spus el, referindu-se la faptul că abilităţile sale sunt similare cu cele ale unui bot care ţinteşte automat inamicii în jocurile video.

Deşi jocuri precum Call of Duty sunt încă „prea dificile pentru Neuralink în acest moment”, Arbaugh a reuşit să joace cu succes alte jocuri, precum Civilization VI şi Mario Kart. „În următorii câţiva ani, cred că voi putea juca orice joacă oricine altcineva”, a spus el, adăugând că speră să joace Halo într-o zi, relatează playtech.ro.