Un pas înainte către dezvoltarea unor potenţiale medicamente contra virusului letal Nipah

Oamenii de ştiinţă care încearcă să găsească o modalitate de combatere a infecţiei letale cu virusul Nipah au anunţat că au descoperit ''o duzină'' de substanţe medicamentoase ce ar putea fi dezvoltate pentru blocarea acestei ameninţări la adresa sănătăţii umane, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Studiul, aflat în prima etapă de screening molecular, ar putea conduce la dezvoltarea unui medicament care vizează direct Nipah, virus ce a provocat mai multe epidemii letale în Asia de Sud şi are potenţial de ameninţare pandemică, potrivit unor experţi.

În prezent nu există tratamente sau vaccinuri împotriva acestei afecţiuni virale.

''Acesta este un pericol foarte grav la adresa sănătăţii deoarece, până acum, de fiecare dată când (virusul) a lovit, ratele de deces au fost extrem de ridicate", a declarat unul dintre semnatarii studiului, M.S. Madhusudhan, profesor asociat la Institutul Indian de Educaţie Ştiinţifică şi Cercetare.

În încercarea de a identifica un compus ce ar putea fi în cele din urmă dezvoltat într-un tratament, Madhusudhan şi colegii săi au realizat un screening al moleculelor potenţiale împotriva diferitelor tulpini ale virusului Nipah şi au descoperit în jur de 150 de posibilităţi. Madhusudhan a explicat într-un interviu telefonic faptul că dintre acestea ''există aproximativ o duzină în care avem o încredere ceva mai mare'' ca medicamente potenţiale.

''Problema ce trebuie acum abordată destul de repede este dacă una dintre aceste molecule... poate avea un efect inhibitor'' asupra capacităţii virusului de a provoca infecţia, a precizat Madhusudhan.

Concluziile au fost publicate în jurnalul ştiinţific PLOS Neglected Tropical Diseases.

Virusul Nipah a fost identificat pentru prima dată în cadrul unor focare din Malaezia şi Singapore, în 1998-1999. De atunci s-a răspândit pe mii de kilometri, probabil transportat de lilieci şi a provocat în ultimii ani epidemii în Bangladesh şi India, în urma cărora au murit 72% şi 86% dintre persoanele infectate, notează Reuters.

Virusul este transmis în principal de anumite tipuri de lilieci frugivori şi porci infectaţi, dar şi în mod direct, de la o persoană la alta, precum şi prin alimente contaminate.

Specialişti în sănătate publică şi boli infecţioase reuniţi luna aceasta la Singapore la o conferinţă pe tema Nipah au avertizat că virusul are ''potenţial epidemic grav''. ''Au trecut douăzeci de ani de la descoperirea lui, însă lumea încă nu este dotată în mod adecvat pentru a face faţă ameninţării la adresa sănătăţii la nivel global reprezentată de virusul Nipah", a declarat Richard Hatchett, director executiv al Coaliţiei pentru Inovaţii în domeniul Pregătirii pentru Epidemii (CEPI). ''Epidemiile de Nipah au fost până în prezent limitate la Asia de Sud şi Asia de Sud-Est, însă virusul are un potenţial epidemic grav, deoarece liliecii frugivori Pteropus care sunt purtători ai virusului se regăsesc în zonele tropicale şi sub-tropicale, unde trăiesc peste două miliarde de oameni", a subliniat Hatchett în Singapore.