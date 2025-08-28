Un simplu test de sânge ar putea revoluţiona depistarea cancerului ovarian

Un test de sânge dezvoltat de compania AOA Dx ar putea schimba radical modul în care este diagnosticat cancerul ovarian, potrivit AGERPRES, care citează DPA/PA Media. În prezent, această boală este depistată, de regulă, în stadii avansate, când opţiunile de tratament sunt limitate şi şansele de supravieţuire scad semnificativ. În Marea Britanie apar aproximativ 7.500 de cazuri noi anual, majoritatea la femei cu vârsta peste 50 de ani, iar simptomele sunt adesea nespecifice, cum ar fi balonarea sau durerile abdominale persistente, ceea ce îngreunează diagnosticul precoce.

Noul test funcţionează prin căutarea a două tipuri de markeri sangvini la persoanele care prezintă simptome suspecte. Ulterior, utilizează un algoritm bazat pe învăţare automată pentru a identifica tipare subtile între lipide şi proteine eliberate în sânge de celulele canceroase. Această combinaţie reprezintă o „amprentă” biologică a bolii. „Folosind învăţarea automată pentru a combina mai multe tipuri de biomarkeri, am dezvoltat un instrument capabil să detecteze cancerul ovarian în complexitatea moleculară a bolii”, a explicat Abigail McElhinny, director ştiinţific al AOA Dx.

Rezultatele obţinute până acum sunt promiţătoare. Un studiu publicat în Cancer Research Communications a analizat 832 de probe, iar testul a identificat cancerul ovarian în toate stadiile cu o precizie de peste 90%. În stadiile incipiente, precizia a fost de aproximativ 91% în probele din SUA şi 88% în cele din Marea Britanie. Alex Fisher, cofondator al AOA Dx, a subliniat că această metodă „poate detecta boala în stadii timpurii cu o acurateţe mai mare decât instrumentele actuale”.

Specialiştii speră ca, după validarea prin studii suplimentare, această tehnologie să fie implementată în cadrul Serviciului Naţional de Sănătate (NHS) din Marea Britanie. „Platforma AOA Dx are potenţialul de a îmbunătăţi semnificativ îngrijirea pacienţilor şi rezultatele pentru femeile diagnosticate”, a declarat Emma Crosbie, profesoară la Universitatea din Manchester.

Acest progres ar putea reduce costurile sistemelor de sănătate şi, mai ales, ar creşte şansele de supravieţuire pentru femeile afectate de această boală, prin diagnosticarea cancerului ovarian în faze în care tratamentul este mult mai eficient.