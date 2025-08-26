Angajaţi TikTok recunosc în discuţii interne riscurile pentru sănătatea mintală a adolescenţilor

O înregistrare video internă, desecretizată în cadrul unui proces din Carolina de Nord, arată că foşti şi actuali angajaţi TikTok şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul negativ al aplicaţiei asupra sănătăţii mintale a adolescenţilor. Dezvăluirile contrazic declaraţiile publice repetate ale companiei, care a susţinut constant că platforma este sigură pentru tineri, scrie CNN.

Materialul video, folosit ca probă într-un proces intentat de mai mulţi procurori generali americani, surprinde discuţii interne în care angajaţii recunosc faptul că algoritmul TikTok stimulează comportamente compulsive şi expune adolescenţii la conţinut dăunător. Procesul a fost iniţiat anul trecut de fostul procuror general al Carolinei de Nord, Josh Stein, împreună cu alţi procurori din SUA, care acuză compania-mamă ByteDance de practici comerciale înşelătoare şi de proiectarea aplicaţiei pentru a crea dependenţă în rândul minorilor.

Judecătorul Adam Conrad a respins cererea TikTok de a păstra înregistrările sub sigiliu, afirmând că interesul publicului prevalează în faţa eventualului „embarrassment” al angajaţilor. Totodată, a refuzat şi solicitarea companiei de a respinge procesul.

În înregistrări, Nicholas Chng, fost membru al echipei de detecţie a riscurilor, declară că platforma „încurajează conţinut dăunător prin modul în care este concepută”. La rândul său, Alexandra Evans, fostă responsabilă de politici de siguranţă la nivel european, admite că aplicaţia „are în ADN-ul său utilizarea compulsivă”, afectând obiceiuri de bază precum somnul, alimentaţia sau interacţiunile familiale. Un alt angajat, Ashlen Sepulveda, atrage atenţia asupra riscului ca algoritmul să conducă adolescenţii de la interesul pentru fitness la obsesii pentru slăbit şi tulburări alimentare.

TikTok a reacţionat calificând videoclipul drept „manipulator şi scos din context”, susţinând că discuţiile reflectau doar preocupări interne de acum cinci ani. Compania afirmă că între timp a introdus peste 70 de funcţii pentru protejarea tinerilor, precum notificări limitate pe timp de noapte, control parental şi setări implicite de confidenţialitate.

Cu toate acestea, actualul procuror general al Carolinei de Nord, Jeff Jackson, consideră că dovezile arată clar prioritizarea profitului în defavoarea sănătăţii tinerilor. „Aceste videoclipuri confirmă ceea ce susţinem: companiile de social media îi ţin pe copii dependenţi pentru a face bani, chiar dacă le afectează sănătatea”, a declarat acesta pentru CNN.

Dezvăluirile apar într-un moment critic pentru TikTok, care riscă o interdicţie în Statele Unite dacă ByteDance nu vinde platforma unui proprietar american până la 17 septembrie, termen stabilit de administraţia Trump. Procesul din Carolina de Nord ar putea schimba fundamental modul în care compania abordează siguranţa adolescenţilor şi relaţia cu autorităţile americane.