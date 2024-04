VIDEO: Al doilea transplant de rinichi de porc la o persoană în viaţă, realizat în Statele Unite

Un rinichi de porc modificat genetic a fost transplantat în Statele Unite pentru a doua oară la o persoană în viaţă, care a primit în acelaşi timp şi o pompă cardiacă, o procedură combinată revoluţionară care reprezintă o nouă etapă într-un domeniu ce avansează cu mare viteză, informează AFP.

Xenotransplanturile - transplanturile de organe de la animale la oameni - reprezintă o potenţială soluţie la deficitul cronic de organe donate şi, prin urmare, o sursă de speranţă pentru zecile de mii de persoane aflate pe listele de aşteptare.

Anunţul a fost făcut miercuri de Spitalul NYU Langone din New York.

"Am combinat două minuni ale medicinei moderne într-un nou mod", a declarat într-o conferinţă de presă medicul Robert Montgomery, care a coordonat transplantul de rinichi. Este vorba, potrivit declaraţiilor sale, despre "o nouă etapă importantă în evoluţia noastră pentru a face în aşa fel încât organe vitale să devină disponibile pentru toţi cei care au nevoie de ele".

Pacienta, în vârstă de 54 de ani, suferea de insuficienţă cardiacă şi renală. Lisa Pisano nu putea primi o pompă cardiacă întrucât rata de mortalitate este foarte ridicată pentru persoanele care fac dializă. Ea prezenta, de asemenea, niveluri de anticorpi în organism, ceea ce însemna că ar fi trebuit să aştepte mulţi ani înainte să poată să primească un rinichi uman.

Or, din cauza inimii sale slăbite, îi mai rămâneau doar câteva săptămâni de trăit, potrivit medicilor americani.

"Încercasem deja tot (...), aşa că atunci când mi s-a prezentat această oportunitate, mi-am zis că trebuie să profit de ea", a declarat Lisa Pisano, originară din New Jersey.

"Mi-am spus că, în cel mai rău caz, dacă asta nu va funcţiona pentru mine, atunci poate că va funcţiona pentru persoana următoare", a adăugat pacienta, de pe patul ei de spital, mulţumindu-le călduros familiei sale, medicilor şi infirmierelor de la NYU Langone.

Operaţia în care a fost implantată pompa cardiacă (un dispozitiv de asistenţă ventriculară) a avut loc pe 4 aprilie, iar transplantul de rinichi pe 12 aprilie.

La aproape două săptămâni mai târziu, "niciun semn de respingere" nu a fost constatat deocamdată, a precizat medicul Robert Montgomery.

Xenotransplanturile reprezintă însă o provocare, deoarece sistemul imunitar al beneficiarului are tendinţa de a ataca organul străin.

Porcul de la care a fost prelevat rinichiul a fost supus unei proceduri unice de modificare genetică, au dezvăluit medicii americani, cu scopul de a micşora acel risc.

Pentru prima dată, timusul porcului, un organ care joacă un rol important în sistemul imunitar, a fost de asemenea transplantat.

Massachusetts General Hospital, din Boston, a anunţat în martie 2024 că a realizat primul transplant al unui rinichi de porc modificat genetic la un pacient în viaţă.

În trecut, astfel de transplanturi au fost deja realizate la persoane aflate în stare de moarte cerebrală.

De asemenea, pacienţi în viaţă au primit ca organe de transplant inimi provenite de la porci modificaţi genetic, însă au murit la câteva săptămâni după aceea.

Aceste aşa-numite operaţii "din compasiune" prefigurează viitoarele studii clinice de mai mare amploare. "În mod clar, ne îndreptăm foarte repede spre studiile clinice, probabil chiar mai repede decât am crezut până acum", a declarat medicul Robert Montgomery, notează Agerpres.