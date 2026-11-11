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    Baschet juvenil: Două victorii pentru junioarele de la LPS Galaţi

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Baschet juvenil: Două victorii pentru junioarele de la LPS Galaţi

Catalin RĂDULESCUSport11.11.2026

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În weekend s-au disputat meciuri în Campionatele naţionale de baschet feminin la categoriile Under 16 şi Under 14.

La U 16, LPS Galaţi, antrenor Andrada Miron, a spart gheaţa şi a obţinut prima victorie în grupa principală, scor 76-65 în fieful celor de la CSM Oradea. Gălăţencele s-au mobilizat exemplar, au recuperat o diferenţă de 16 puncte şi au obţinut o victorie de senzaţie.

Lotul de jucătoare: Diana Doroftei, Ilinca Muşat, Eleni Brănişteanu, Simona Guţu, Andreea Mirică, Tania Secan, Alessia Maţoianu, Ana Maria Voiculeţ, Melanie Hodiş, Maria Grădinaru, Daria Leu, Denisa Ranga.

Colegele lor mai mici antrenate de Roxana Datcu au participat la turneul de la Odorheiu Secuiesc, unde au înregistrat rezultatele: 125-35 cu Vendor Odorheiu Secuiesc şi 41-73 cu KSE Hoya Tg.Secuiesc.

Echipa gălăţeană a folosit lotul: Otilia Ciobotaru, Amalia Leopa, Sara Ştefan, Oana Văsui, Gabriela Păun, Crina Căluian, Amira Cucu-Stamati, Caterina Pricop, Maria Pascal, Daria Maţoianu, Alessia Glodeanu, Delia Matache.

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