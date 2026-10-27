Performanțe gălățene pe tatami: Patru medalii pentru ACS Triumf Dojo la „Romanian International Cup” 

A.C.S. Triumf Dojo Galați a participat în weekend, în Sala Sporturilor „Transilvania” din Sibiu, la „Romanian International Cup”, cu un lot de 9 sportivi.

Competiția a fost una puternică, cu peste 600 de sportivi la start din 10 țări participante: Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Polonia, Moldova, Suedia, Ucraina și România. Clubul gălățean s-a clasat pe locul 22 din 73 de cluburi.

Dintre sportivii noștri s-au remarcat:

Daria Păun – locul 1 kumite

Silvia Munteanu – locul 2 kumite

Corina Mirea – locul 3 kumite

Flavius Țurcanu – locul 3 kata

Din lot au mai făcut parte: Victor Mirea, Patrick Deliver, David Sava, Sofia Chiriac și Sabina Vals. Sportivii gălățeni au fost coordonați de antrenorul Adrian Stase.