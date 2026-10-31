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    A doua victorie în deplasare: Voleibalistele de la CSU Galați s-au impus clar la Târgoviște și au urcat pe locul 3

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A doua victorie în deplasare: Voleibalistele de la CSU Galați s-au impus clar la Târgoviște și au urcat pe locul 3

Catalin RĂDULESCUSport31.10.2026

A doua victorie în deplasare: Voleibalistele de la CSU Galați s-au impus clar la Târgoviște și au urcat pe locul 3

Divizia A2, Seria Est a programat sâmbătă partidele celei de-a 4-a etape. CSU Galați a jucat în deplasare cu CSM CSU Târgoviște, o echipă redutabilă pe teren propriu. Gălățencele pregătite de Ileana Berdilă, care în runda precedentă au pierdut acasă thrillerul cu Știința Bacău după ce au irosit șapte mingi de meci, au intrat foarte motivate pe teren și dornice să producă surpriza.

Ceea ce s-a și întâmplat, fetele noastre în formula standard au prins o zi de excepție și nu le-au dat nicio șansă târgoviștencelor. Rezultat final: CSM CSU Târgoviște – CSU Galați 0-3 (-13, -14, -18).

Echipa gălățeană a utilizat formula: Anamaria Berdilă, Andreea Stănescu, Ana Butnaru, Sorina Răileanu, Gabriela Panait, Silvia Coman – Violeta Stan, Delia Crăciun, libero. Din lot au mai făcut parte: Sofia Humelnicu, Ana Maria Vilău, Cristina Pășculescu.

După cea de-a doua victorie sezonală, ambele în deplasare, CSU Galați a urcat pe locul 3 în clasament cu 7 puncte. Echipa noastră va juca următorul meci sâmbătă, 7 noiembrie, la Sala „Florin Balaiș”, derbiul cu CSM Iași, locul 2 cu 8 puncte.

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