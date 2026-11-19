Campionatul naţional de hochei la categoria Under 20 a programat miercuri partidele unei noi etape. Derbiul rundei a adus faţă în faţă formaţiile ACSH Gheorgheni şi CSM Galaţi.

Echipa gălăţeană condusă de Cătălin Geru a obţinut o victorie spectaculoasă la capătul unui meci pe viaţă şi pe moarte. Hocheiştii gălăţeni au început foarte bine şi au condus cu 2-0 şi 3-1, gazdele au revenit şi au egalat cu 10 minute înainte de final, iar CSM Galaţi a marcat golul victoriei.

Rezultat final: ACSH Gheorgheni – CSM Galaţi 3-4 (0-2, 1-1, 2-1).

Lotul de jucători: Tăbăcaru, Marcu – Popescu, Shkabara, Caramfil, Simionel, Rusu – linia 1; Radu, Dragoş Morun, Lungu, Antohi, Pohrib – linia 2; Mario Morun, Barbu – linia 3. CSM Galaţi se situează pe locul 1 cu 12 puncte şi va juca următorul meci acasă, pe 25 noiembrie, cu ACS Sapientia U 23.