În weekendul trecut au fost programate meciurile penultimei etape din acest an pentru categoriile Under 17 feminin şi Under 19 masculin. Fetele de la CSM Galaţi, antrenor Viorel Alexandru au obţinut o victorie care le consolidează locul 4: 33-28 în deplasare cu alPHa Prahova Ploieşti. Lotul gălăţean: Mocanu 7 intervenţii, Lupu – Cardon 3 goluri, Savin, Viişoreanu, Buduruţă, Oancă, Şalabină, Şt.Toader 10 g, Gheonea 3 g, Avram 4 g, Şt.Tudorache, Talabă 5 g, Cincă, Caimac 3 g, Cr.Toader 5 g.

După nouă victorii consecutive, ACS Lucian Bute, antrenori Nicoleta Vlad şi Bogdan Fuică a pierdut derbiul cu HC Dunărea Brăila, scor 31-38 şi ocupă locul 2.Olimpicele au folosit lotul: Voion 16 intervenţii, Anuţi, Bordei, Cărare – K.Mocanu 3 goluri, Mercaş 7 g, Gheorghian 8 g, Cibotariu, Dumitraşcu, Răchită 3 g, Şandru, Iftenie, Butnariu 2 g, Penişoară, Enache 2 g.

CSŞ Tecuci, antrenor Ovidiu Mihai a încheiat anul cu o victorie frumoasă în deplasare cu CSŞ Bacău, scor 30-21. Lotul tecucean: Soare 8 intervenţii, Arhip – Butnaru, Munteanu, Manole, Enache 9 g, Cristea, Ungureanu, Blejan, Ulcică 3 g, Vâlcu 3 g, Candussi 12 g, Raţă 3 g.

Juniorii Under 19 de la CSŞ Galaţi, antrenor Costel Coman s-au întors acasă cu o victorie frumoasă de la Piatra-Neamţ, scor 32-31 cu LPS. Lotul aliniat de echipa gălăţeană: Cr.Bitire 13 intervenţii, Bodea – Cobiliţă, Mereoru 1 gol, Dineaţă, Popoiu 6 g, Mocanu, Lupu 5 g, Urmă 7 g, Bogos 8 g, A.Bitire 2 g, Şerban 3 g, Dulgheru, Gheorghiţă.